Маск назвал единственную альтернативу SpaceX для спасения застрявших на МКС астронавтов

Вернуть на Землю застрявших на МКС астронавтов при отсутствии SpaceX сможет только Россия. Такое мнение в соцсети Х высказал основатель американской компании Илон Маск.

Маска спросили, кто помимо SpaceX способен спасти застрявший на станции экипаж американского корабля Boeing Starliner.

«Россия — единственный вариант», — ответил Маск.

Недавно стало известно, что экипаж будущей миссии Crew-9 сократят до двух человек, чтобы вернуть на Землю с Международной космической станции экипаж Starliner. После отделения от ракеты-носителя в капсуле заметили утечку гелия. Также в ходе полета отказали четыре двигателя, экипаж застрял на станции.