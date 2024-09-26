Ядерный тест на трезвость. Москва дала Западу последний шанс одуматься

Давайте так: вчерашнее выступление президента на заседании Совбеза в той части, где он говорил об изменениях в российской ядерной доктрине, вовсе не означает, что уже завтра, в случае очередной крупной провокации режима Владимира Зеленского, наши ракеты полетят на Киев, а заодно — на Лондон или Вашингтон. Уверен, ни при каких обстоятельствах этого не произойдет. Да это и не нужно.

Чувствительный удар по Украине и ее союзникам по НАТО можно нанести совсем в другом месте и с гораздо меньшим риском попасть по гражданским, скажем, в польском городе Жушуве — главной перевалочной базе, через которую потоки натовского оружия устремляются на территорию Незалежной.

Скажу больше: по-хорошему по жешувскому аэродрому ударить надо было давно, и никакой НАТО все равно бы не рыпнулся, ибо главное, чего старательно избегают США и их союзники, — это прямое участие собственных солдат в конфликте с Россией. По крайней мере, если речь идет о полномасштабном вторжении западных войск на Украину.

Списали бы на случайность или спустили бы на тормозах, сделав вид, что оно само как-то «бахнуло». Во! Кондиционер взорвался. А что? Версия рабочая, Киевом уже даже опробованная. И ведь прокатило.