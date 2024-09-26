Ядерный тест на трезвость. Москва дала Западу последний шанс одуматься
Публицист Белов назвал главную цель заявлений Путина об использовании ЯО
Давайте так: вчерашнее выступление президента на заседании Совбеза в той части, где он говорил об изменениях в российской ядерной доктрине, вовсе не означает, что уже завтра, в случае очередной крупной провокации режима Владимира Зеленского, наши ракеты полетят на Киев, а заодно — на Лондон или Вашингтон. Уверен, ни при каких обстоятельствах этого не произойдет. Да это и не нужно.
Чувствительный удар по Украине и ее союзникам по НАТО можно нанести совсем в другом месте и с гораздо меньшим риском попасть по гражданским, скажем, в польском городе Жушуве — главной перевалочной базе, через которую потоки натовского оружия устремляются на территорию Незалежной.
Скажу больше: по-хорошему по жешувскому аэродрому ударить надо было давно, и никакой НАТО все равно бы не рыпнулся, ибо главное, чего старательно избегают США и их союзники, — это прямое участие собственных солдат в конфликте с Россией. По крайней мере, если речь идет о полномасштабном вторжении западных войск на Украину.
Списали бы на случайность или спустили бы на тормозах, сделав вид, что оно само как-то «бахнуло». Во! Кондиционер взорвался. А что? Версия рабочая, Киевом уже даже опробованная. И ведь прокатило.
Украинский обыватель до сих пор верит, что жители Донбасса восемь лет обстреливали сами себя. И западный поверит, если понадобится.
Но все это так, к слову. Главная цель, которую преследовало вчерашнее заявление Путина, на мой взгляд, состояла вовсе не в эскалации конфликта — нам этого не нужно, мы и так заставляем ВСУ отступать по всем фронтам. Говорят, скоро Угледар освободим, а за ним прямая дорога к Днепру (и городу, и реке).
Суть ровно в противоположном: дать некоторым горячим головам на Западе последний шанс протрезветь, прежде чем будет слишком поздно.
Например, премьер-министру Дании Метте Фредериксен. Эта полоумная баба, уж простите мой невольный сексизм, в недавнем интервью The New York Times заявила, что «Европе следует отказаться от мирного мышления» и не обращать внимания ни на какие российские красные линии: мол, чего вы боитесь, русские все равно не применят ядерное оружие!
Применят, и вчера Владимир Путин об это совершено четко сказал и даже перечислил случаи, которые отныне подпадают под понятие «ядерной угрозы».
В списке:
- агрессия со стороны неядерного государства с участием (в том числе опосредованным) ядерного;
- получение достоверных данных о массированном старте средств воздушно-комического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) при пересечении ими границы России;
- нападение на Белоруссию — неотъемлемую часть общего с нами Союзного государства.
По большому счету всего этого достаточно, чтобы те, кто на Западе принимает стратегические решения, крепко призадумались.
Хватит ли им ума не делать непоправимых глупостей — узнаем уже совсем скоро, когда Байден, Стармер, Шольц и Макрон соберутся в Германии решать, как дальше поступать с Украиной.
Последний шанс одуматься мы им предоставили. Пройдут ли они в итоге этот ядерный тест на трезвость, зависит только от них самих.