Индия сообщила об обстреле со стороны Пакистана

Армия Индии зафиксировала со стороны Пакистана обстрел пограничных постов из стрелкового оружия. Об этом сообщил телеканал NDTV .

По информации источника, вечером 24 апреля Пакистан в некоторых местах вдоль линии контроля начал стрелять из стрелкового оружия. На стрельбу им дали «эффективный ответ».

Журналисты отметили, что силы безопасности отреагировали на действия пакистанской армии. Данные о жертвах и пострадавших не поступали.

Перестрелка произошла спустя несколько дней после нападения на туристов в районе города Пахалгам в регионе Кашмир и Джамму, в результате которого погибли 26 человек, который спровоцировал очередной виток кризиса между Пакистаном и Индией. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

Ранее Индия потребовала от пакистанцев покинуть страну до 27 апреля.

* Террористическая организация, запрещенная в России