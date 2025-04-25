Индия сообщила об обстреле со стороны Пакистана
NDTV: армия Индии сообщила об обстреле пограничных постов со стороны Пакистана
Армия Индии зафиксировала со стороны Пакистана обстрел пограничных постов из стрелкового оружия. Об этом сообщил телеканал NDTV.
По информации источника, вечером 24 апреля Пакистан в некоторых местах вдоль линии контроля начал стрелять из стрелкового оружия. На стрельбу им дали «эффективный ответ».
Журналисты отметили, что силы безопасности отреагировали на действия пакистанской армии. Данные о жертвах и пострадавших не поступали.
Перестрелка произошла спустя несколько дней после нападения на туристов в районе города Пахалгам в регионе Кашмир и Джамму, в результате которого погибли 26 человек, который спровоцировал очередной виток кризиса между Пакистаном и Индией. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.
Ранее Индия потребовала от пакистанцев покинуть страну до 27 апреля.
* Террористическая организация, запрещенная в России