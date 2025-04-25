Индия заблокировала течение реки Инд в направлении Пакистана

Индийские военные заблокировали течение реки Инд в направлении Пакистана, закрыв все четыре шлюза, контролирующих проход воды через каналы и плотины. Об этом сообщило издание ANI News .

Это первый случай подобной водной блокады после подписания соглашения о водах Инда в 1960 году. Тогда Индия и Пакистан договорились делить ресурс, несмотря на любые политические конфликты.

В Пакистане отмечали, что расценят любую попытку Индии отвести или остановить поток воды в реке Инд в качестве акта войны.

Пакистан днем ранее объявил индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации персонами нон грата и закрыл для Индии воздушное пространство. В свою очередь, в Индии приостановили выдачу виз пакистанцам и аннулировали уже выданные документы.

Доцент МГУ Борис Волхонский заявлял, что вооруженной войны между Индией и Пакистаном не будет.