30 лет со дня вывода войск Израиля из Газы: что известно, как добиться мира, мнение политолога | 360°

Мир 18 мая 2024, 19:35 Договоренности невозможны. Израиль и Палестина не придут к миру Политолог Светов назвал невозможными договоренности между Израилем и Палестиной Ibrahim Oner / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Израиль вывел войска из сектора Газа 18 мая 1994 года — ровно 30 лет назад. Незадолго до этого стороны подписали соглашение «Газа-Иерихон». Почему договоренности оказались провальными — в материале 360.ru.

«Осло-1» и «Газа-Иерихон»

После закрытых палестино-израильских контактов при норвежском посредничестве Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП), признав друг друга, 13 сентября 1993 года подписали в Вашингтоне Декларацию о принципах организации временного палестинского самоуправления («Осло-1»). Россия и США выступили свидетелями.

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В начале мая 1994 года председатель ООП Ясир Арафат и министр Израиля Ицхак Рабин подписали соглашение о введении палестинского самоуправления в Газе и Иерихоне (соглашение «Газа-Иерихон»). Это стало частью поэтапного мирного процесса, основанного на формуле «Осло».

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Последнее предполагало пятилетний переходный период, в течение которого Израиль обязался передать Палестинской национальной администрации до 90% территорий сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Достигнутые договоренности подарили надежду на мир и навсегда изменили Ближний Восток. Среди израильтян и палестинцев были и есть как те, кто проклинает этот шаг, так и те, кто убежден: единственный путь — продолжать реализацию плана «Два государства для двух народов», сообщал «Коммерсант».

Соглашение «Газа-Иерихон» предусматривало создание Палестинского совета. В компетенцию новой администрации входила персональная, функциональная и территориальная юрисдикция. Для поддержания общественного порядка создали полицейские силы, которые подчинялись новой администрации.

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Вывод войск Израиля из Палестины

Сектор Газа и Иерихон 17-18 мая перешли под контроль палестинцев. Уже в июле в анклав из Туниса переехал лидер ООП Арафат.

В соответствии с соглашением Израиль вывел войска из этих районов. Подразделения армии остались лишь для охраны еврейских поселений в сектора Газа.

Соглашение «Осло-2»

В сентябре 1995 года ООП и Израиль заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»). Свидетельские подписи под документом оставили представители России, Египта, Соединенных Штатов, Норвегии, Иордании и Евросоюза.

Временное соглашение предусматривало расширение сферы палестинского самоуправления на Западном берегу Иордана и избрание Палестинского совета в составе 82 человек.

В мае 1999 года Израиль и Палестинская национальная администрация (ПНА) должны были договориться о создании Палестинского государства. Но к этому моменту переговоры прервались из-за разногласий по ряду принципиальных вопросов: статуса Иерусалима, территориального разграничения между Израилем и Палестинским государством, возвращения палестинских беженцев и судьбы еврейских поселений.

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Почему не удалось добиться мира

В целом конфликт Израиля и Палестины продолжается уже 75 лет, и это только современная фаза. Противостояние называют самым длительным за всю историю человечества.

Мир между сторонами до сих пор не удалось установить из-за нерешенности ключевого вопроса: выполнения резолюции ООН о создании двух государств, рассказал 360.ru политолог, журналист Юрий Светов.

«Прошло 75 лет. Одно государство есть, другого нет. И проблемы вокруг несуществования государства все туже и туже затягиваются в этот узел конфликта», — подчеркнул эксперт.

За эти годы не раз подписывали всякого рода соглашения. Арафат и Рабин даже получили Нобелевскую премию, напомнил Светов.

Одного убили за то, что он подписал эти соглашения. <…> Второй дожил и все-таки своей смертью ушел. Но тем не менее, когда не решен ключевой вопрос, что толку от подписания этих соглашений? Юрий Светов политолог

Он привел в пример украинский конфликт — даже если по нему удастся подписать соглашение, никто не гарантирует его исполнение. В случае с Палестиной и Израилем были гаранты.

«Американцы брались быть гарантами, но они не нейтральные гаранты, потому что для них в первую очередь — проблема Израиля, а потом уже — вопрос о Палестине», — подчеркнул Светов.

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Договорятся ли Израиль и Палестина

Договоренности между Израилем и Палестиной невозможны, считает Светов. Израиль считает себя сильным государством, у которого есть возможности и поддержка в Соединенных Штатах и Евросоюза.

«А что Палестина? Вроде как власть есть, а где эта территория, на которой находится это государство? Вот сейчас Израиль опять ввел войска на Западный берег реки Иордан, не спрашивая, что на этот счет думает администрация Западного берега», — сказал политолог.

По его мнению, есть два варианта развития событий: либо уничтожают Израиль, либо палестинцев.

«Посмотрите две стороны. Иран и другие страны, которые говорят, что Израиль не должен существовать: „сбросим Израиль в море“. И ХАМАС под этим же лозунгом действует. А с другой стороны — израильтяне, которые тоже полагают, что этот вопрос может разрешиться тем, что палестинцев куда-то вытеснят», — заключил специалист.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года. Недавние переговоры двух сторон провалились, и ЦАХАЛ ударил по Рафаху. По данным Минздрава Палестины, число жертв в секторе Газа с начала эскалации увеличилось до 34 943 человек.