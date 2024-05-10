Израиль нанес удар по Рафаху после провала мирных переговоров | 360°

Мир 10 мая 2024, 09:55 Израиль нанес удар по Рафаху после провала мирных переговоров AFP: Израиль обстрелял Рафах из артиллерии после провала мирных переговоров Omar Ashtawy / Global Look Press

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Израильские военные утром 10 мая нанесли артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа на фоне завершения переговоров с палестинской стороной в Каире. Об этом сообщило AFP.

«Ранним утром в пятницу журналисты стали свидетелями ударов артиллерии по Рафаху на южной границе территории с Египтом. Очевидцы также сообщали о воздушных ударах и боевых действиях на территории города Газа», — заявили они.

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Газета Politico в четверг сообщила, что Израиль и ХАМАС приостановили переговоры, в том числе из-за военных действий в Рафахе. При этом представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что диалог о прекращении огня в палестинском анклаве продолжается, несмотря на отъезд главы ЦРУ Уильяма Бернса.

Позднее председатель высшего политического совета «Ансар Аллах» Махди аль-Машат заявлял, что США пытались убедить йеменских хуситов отказаться от поддержки Газы.