Политолог Бридже предупредил о возможной эскалации палестино-израильского конфликта в ближайшие дни | 360°

08 мая 2024, 10:59
Политолог Бридже предупредил о возможной эскалации палестино-израильского конфликта в ближайшие дни
Эскалация палестино-израильского конфликта может произойти в ближайшие дни. Об этом рассказал политолог и эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его мнению, Израиль продолжит наземную операцию вокруг района Рафах. Такие меры стали результатом недоверия к ХАМАС по вопросу переговоров.
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«Израиль пойдет на эскалацию, из-за этого будут проблемы на международной арене, с Соединенными Штатами, Европейским союзом», — отметил специалист.
Он также добавил, что город Рафах превратился в центр беженцев из других регионов, что является главной проблемой международного сообщества.
Израиль
Ближний Восток
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