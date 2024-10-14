Сегодня 23:21 «Есть прочная основа дружбы». Стали известны итоги первого дня визита Белоусова в Китай Белоусов назвал военное сотрудничество с КНР фактором стабильности 0 0 0 Фото: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool / Global Look Press Мир

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Министр обороны России Андрей Белоусов в понедельник прилетел в Пекин с официальным визитом. Он уже не раз бывал в столице Китая, в том числе сопровождал президента Владимира Путина. Но эта поездка стала особенной, так как Белоусов впервые посетил КНР в статусе главы российской делегации. Итоги первого дня визита министра в Китай — в материале 360.ru.

Как встретили Белоусова в Пекине Пекин встретил министра обороны России и сопровождающих его генералов непривычным для россиян смогом, из-за которого нечетко проглядывались верхние этажи небоскребов. Однако это не помешало торжественной церемонии встречи делегации — мероприятие провели на улице. Китайские военнослужащие застелили площадь перед зданием Центрального военного совета КНР ковровыми дорожками. Командиры почетного караула проверили форму подчиненных, чтобы все было идеально. Белоусова под звук гимна России в исполнении китайского военного оркестра встретил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь. Министры тепло поприветствовали друг друга. Мероприятие завершилось торжественным прохождением почетного караула. После этого Белоусов и Дун Цзюнь прошли в зал переговоров.

Что обсудили главы Минобороны России и Китая В рамках встречи Белоусов назвал сотрудничество России и Китая в военной сфере важным фактором поддержания глобальной и региональной стабильности. По его словам, РФ рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество двух стран в этом направлении в будущем. Контакты России и КНР находятся на беспрецедентном уровне, подчеркнул Белоусов. Он напомнил, что две страны регулярно проводят совместную оперативную и боевую подготовку на суше, в воздухе и в море. Китайские и российские военные успешно отрабатывают учебно-боевые задачи, в том числе самой высокой сложности. По словам Белоусова, ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты лидеров двух государств. Переговоры должны стать шагом к дальнейшему укреплению партнерства стран в оборонной сфере. «Это наша первая встреча, но у нас есть и прочная основа дружбы между нашими странами. И у нас есть общее желание продвигать военное сотрудничество. Уверен, что мы будем хорошими друзьями», — заявил Дун Цзюнь. В рамках встречи Белоусов поздравил Дун Цзюна с двумя юбилейными датами — 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что назначение Белоусова на должность главы Минобороны совпало с ответственным периодом в жизни российских военных. Таким назначением Путин выразил доверие новому министру и предоставил ему возможность определять направление развития ВС России. «Думаю, что мы сможем продвигать наше военное сотрудничество и открыть новую страницу», — подчеркнул Дун Цзюнь. Другие мероприятия и дальнейшие планы В первый день визита в Китай Белоусов возложил венок к памятнику Народным героям, расположенному на площади Тяньаньмэнь.

Фото: РИА «Новости»

Монумент установили в память о героях, которые пали в революционной борьбе китайского народа в XIX–XX веках. Глава Минобороны 15 октября проведет еще несколько рабочих встреч с военным и военно-политическим руководством Китая. Ранее Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота в Мурманской области. Главе Минобороны доложили об окончании масштабной реконструкции причального фронта для атомных подлодок проекта 955.