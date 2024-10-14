Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством Китая

Глава Минобороны России Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны», — уточнили в министерстве.

Церемония официальной встречи российской делегации с участием оркестра и роты почетного караула состоялась у здания Центрального военного совета Китая. Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь поприветствовал Белоусова. Мероприятие закончилось торжественным маршем роты почетного караула.

На прошлой неделе глава Минобороны России проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота в Мурманской области. Вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил Белоусову об окончании масштабной реконструкции причального фронта для атомных подлодок проекта 955.