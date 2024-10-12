Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Северного флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты социальной и военной инфраструктуры Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в пункте базирования атомных крейсеров «Борей» и «Борей-А», командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко доложил главе Минобороны о завершении масштабной реконструкции причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955.

Он отметил, что обновленная инфраструктура теперь способна обеспечить подводные лодки необходимыми связью, энергосредами, водой и воздухом, что позволит значительно сократить износ систем и механизмов кораблей во время их стоянки в пункте базирования. Также в настоящее время проводится замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого поколения.

Днем ранее Белоусов посетил центр беспилотных технологий Минобороны РФ.