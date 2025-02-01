Иран прикрыл работу над ядерным оружием космической программой

Ответственное за разработку в сфере ядерного вооружения секретное агентство Ирана ведет свою работу на территории объектов, входящих в космическую программу страны. Об этом со ссылкой на документы оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) сообщил телеканал Fox News .

Из полученной информации следует, что Иран активизировал работу по созданию ядерных боеголовок на территории космического центра «Шахруд», а также в городе Семнан, где расположен единственный в стране космодром имени имама Хомейни.

В 2022 году власти Ирана официально объявили о разработке ракеты Ghaem-100, предназначенной для вывода низкоорбитальных спутников.

Источники NCRI, знакомые с работой центра «Шахруд», уточнили, что сейчас там идет работа над ядерной боеголовкой для вооружения будущей ракеты, которую изначально разрабатывали в качестве оружия, а не для космического использования.

На космодроме имени имама Хомейни разрабатывают жидкое топливо, предназначенного для увеличения дальности полета ракет и мощности боеголовки, которую она понесет.

В прошлом году Иран отчитался о запуске своей самой тяжелой ракеты, которая вышла в космос. Но на самом деле проверка касалась не носителя, а топлива, которое он использовал. По данным Международного агентства по атомной энергии, Иран разработал около 200 килограммов урана, обогащенного до порога в 60%.

Для ядерной бомбы этот показатель необходимо довести до 90%. По мнению экспертов NCRI, следить нужно не только за радиоактивным топливом, но и за системами доставки ядерного оружия, над которыми Иран ведет разработки.

Осенью прошлого года группа из 39 депутатов парламента Ирана подписала обращение к Высшему совету национальной безопасности страны с требованием пересмотреть оборонную доктрину и внести туда пункт о возможности создания ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны Израиля.

Для этого государству придется официально выйти из международного Договора о нераспространении ядерного оружия. Спустя несколько недель издание Axios сообщило, что израильские военные уничтожили в городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия.