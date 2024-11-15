Израиль поразил сверхсекретный ядерный центр в Иране

Израильские военные уничтожили в иранском городе Парчин сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия. Об этом сообщил сайт Axios .

Эту информацию изданию подтвердили три американских официальных лица, а также один израильский чиновник. По данным собеседников Axios, ЦАХАЛ поразил секретный центр в конце октября.

Информацию о поражении связанных с ядерной сферой объектов ранее публиковало агентство Reuters. Израильская армия ударила по расположенным рядом с Тегераном военному комплексу Парчин и заводу по производству баллистических ракет Ходжир. В результате атаки военные поразили три здания, где производилось твердое топливо, а также склад.

В конце октября радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана. После масштабной атаки израильских военных в исламской республике остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства.