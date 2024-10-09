Иран задумался о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия

Депутат Боруджерди: парламент Ирана вступил в дискуссию о выходе из ДНЯО

Дискуссии о выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) начались среди депутатов парламента республики на фоне вероятной атаки Израиля. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

Он подчеркнул, что количество сторонников по выходу из договора значительно увеличилось за последние дни.

«Депутаты серьезно рассматривают возможность принятия такого решения», — заявил Боруджерди.

Собеседник агентства подчеркнул, что прекращение действия соглашения не означает, что Иран приступит к разработке собственного ядерного оружия.

Группа из 39 иранских депутатов подписала обращение к Высшему совету национальной безопасности страны с требованием пересмотреть оборонную доктрину и внести туда пункт о возможности создания ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны Израиля.

О том, что Иран обладает всеми возможностями для создания собственного ядерного оружия ранее заявил востоковед Владимир Санжин. Он подчеркнул, что власти страны вряд ли пойдут на этот шаг, но вполне могут довести уровень своей инфраструктуры до необходимого уровня, чтобы использовать ее в качестве инструмента для переговоров.

В минувшее воскресенье, 6 октября, командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что страна подготовила несколько сценариев на случай удара со стороны Армии обороны Израиля в ответ на обстрел в ночь на 1 октября.