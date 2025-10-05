Сегодня 12:54 Секретные планы США. Готов ли Трамп к захвату Венесуэлы ради борьбы с наркокартелями? Политолог Блохин: США вряд ли введут войска в Венесуэлу для борьбы с наркотиками 0 0 0 Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Военные США, размещенные в Пуэрто-Рико, готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком и на фоне обвинений президента Дональда Трампа в неэффективном противодействии картелям. Действительно ли американцы пойдут на такой шаг — в материале 360.ru.

Что известно о военных США в Пуэрто-Рико Американских военных сил в Пуэрто-Рико теперь достаточно для захвата и удержания таких ключевых объектов, как порты и аэродромы Венесуэлы, сообщило издание Washington Examiner. Авторы материала подчеркнули, что Пентагон не особо скрывает подготовку к возможным операциям. Согласно отчету военного министерства США от августа, во время учений у берегов Виргинских островов отрабатывали десантную операцию и взятие аэродрома. Контроль американских сил над стратегическими объектами Венесуэлы позволит увеличивать и поддерживать долговременное присутствие вооруженной мощи США в Венесуэле из защищенных позиций.

Какие операции собираются провести США в Венесуэле Пентагон рассматривает два сценария. Первый заключается в использовании БПЛА, их целями станут объекты, где производят наркотики, а также члены и руководство наркомафии. Другой сценарий отрабатывали во время учений у Виргинских островов. Но для начала военной операции против Венесуэлы Пентагон ждет приказа со стороны Трампа.

Ударит ли Трамп по Венесуэле? Соединенные Штаты демонстрируют, что занесли над Венесуэлой кулак и готовы ударить, но все это — информационно-психологическое давление, заявил в беседе с 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Все в ожидании этого удара уже несколько месяцев, но этого не происходит. Чтобы отправить войска и решить какие-то проблемы, нужно минимум 200-300 тысяч [солдат], и то может не хватить. Скорее всего, это надо интерпретировать как элемент информационно-психологического давления, чтобы прогнуть Венесуэлу в каких-либо других вопросах», — отметил эксперт. Он добавил, что одним из таких вопросов может быть поставка в США углеводородов по сниженным ценам.

А чтобы наводить там порядок, либо менять режим — это полномасштабная война, от которой Трамп долгое время отказывается, не хочет. Это крайне дорогое дело. Не факт, что оно приведет к каким-либо результатам. Константин Блохин политолог-американист

Блохин не исключил, что США устроят ограниченную бесконтактную бомбардировку, как это было в Иране. «Прилетели, ударили и снова улетели. Но никакой конкретной интеграции американских войск туда нет. Это разные вещи. Я думаю, что это момент прессинга на Венесуэлу, не более того», — подчеркнул эксперт.

Как Венесуэла ответит на возможный удар США Ни одна страна в Латинской Америке не сравнится с армией США, заявил Блохин. «По рейтингу самых влиятельных в мире только три армии: китайская, российская и американская. Поэтому Венесуэла не может особо ответить, если США войдут туда конкретно. И сам вопрос вхождения — очень дорогое дело. Например, цена вопроса для США, когда они вошли в Ирак и Афганистан, стоила им семь триллионов долларов, эта сумма в десятки раз превосходит экономики и Афганистана, и Ирака вместе взятых, и умножить еще на 10 раз», — привел пример политолог. Он усомнился, что Трамп решится на ввод войск в Венесуэлу. «Поэтому я думаю, что это попытка Трампа заставить Венесуэлу проявлять лояльность США, чтобы избежать такого сценария. Такие же разговоры были, кстати, при Трампе в первый его срок, но он на это не пошел, между прочим, то есть тоже они пытались скинуть Мадуро (Николас, президент Венесуэлы — прим. ред.), но не получилось», — заключил американист.