Трамп не исключил ударов по наркоторговцам в Венесуэле

Американские спецслужбы продолжают отслеживать передвижения наркокартелей в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам перед Белым домом, его процитировало агентство Reuters .

«Мы очень внимательно следим за передвижениями картелей по земле», — сообщил он.

В начале сентября американцы уничтожили судно, на котором, по их заявлению, находились наркоторговцы. После этого телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Трамп хочет нанести и другие удары по территории Венесуэлы. Одна из его целей — смещение режима Николаса Мадуро.

За самого венесуэльского лидера генеральный прокурор США Пэм Бонди пообещал вознаграждение в 50 миллионов долларов, обвинив Мадуро в распространении наркотиков.