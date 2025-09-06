Источники в Белом доме раскрыли разрушительные планы Трампа по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп готов нанести удары по наркокартелям на территории Венесуэлы, чтобы остановить трафик и сместить президента Николаса Мадуро. Об этом сообщили источники CNN .

Уничтожение судна наркоторговцев 2 сентября, по информации представителей Белого дома, стало лишь началом более широкой кампании Трампа. Он рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, включая поражение целей внутри Венесуэлы. Кроме того, президент не признал легитимность власти Мадуро.

В качестве сигнала о готовности к решительным действиям США перебросили в Карибский бассейн значительные военные силы, в том числе вооруженные ракетами «Томагавк» корабли, ударную подлодку, более четырех тысяч военнослужащих. Представители Белого дома сообщили о подготовке к отправке 10 современных истребителей F-35.

«Если появится возможность уничтожить террористов, [Трамп] немедленно даст им на это зеленый свет», — заявил один из инсайдеров.

Ранее генпрокуратура США увеличила награду за помощь в поимке Мадуро до 50 миллионов долларов. Его обвинили в руководстве крупным наркокартелем.