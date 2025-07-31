Голод в Газе подтолкнул Европу к признанию Палестины. Что ответит Израиль

Гуманитарная ситуация в секторе Газа близка к катастрофе из-за нехватки продуктов и медикаментов. ЕС пригрозил Израилю санкциями, если положение не изменится. О том, что происходит в секторе Газа, какой сценарий готовит Израиль в противостоянии с ХАМАС и как отразится на разрешении конфликта признание Палестины европейскими странами — материале 360.ru.

Наихудший сценарий голода

Ситуация с блокадой сектора Газа развивается по самому худшему сценарию. Об этом говорится в докладе Глобальной инициативы ООН по продовольственной безопасности. Главной причиной кризиса там назвали ужесточение израильской блокады. Потребление пищи в анклаве достигло минимального уровня, а истощение детей превысило все допустимые нормы. На фоне нехватки питьевой воды и медикаментов в анклаве начались локальные эпидемические вспышки. Самым страшным мукам подверглись дети. С апреля по июль у 20 тысяч диагностировали острое недоедание.

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa / www.globallookpress.com

Поступление всей гуманитарной помощи в Газу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перекрыла в марте. Поставки продуктов возобновились только в мае. Распределять продукты между жителями стали специальные центры раздачи помощи, открытые израильско-американским гуманитарным фондом. Их оказалось недостаточно. Каждый день вокруг этих точек собирались огромные толпы голодных людей. В давке и потасовках погибли сотни палестинцев. Местные жители обвинили в росте количество жертв ЦАХАЛ, военные заявили, что большую часть продуктов забирают боевики ХАМАС. В конце июля Израиль объявил о введение тактических пауз на 10 часов в трех районах Газы и открытии коридоров для проезда в анклав гуманитарной помощи ООН с продовольствием и медикаментами. Тогда же военные самолеты Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов сбросили более 25 тонн продовольствия и необходимых гуманитарных грузов.

Фото: РИА «Новости»

«Ответственность за распределение помощи среди населения Газы лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. Поэтому от них ожидается повышение эффективности распределения помощи и усилия с тем, чтобы исключить ее попадание к ХАМАС», — заявили в ЦАХАЛ. Тактические паузы продолжаются, но избежать голода в Газе пока не удается.

Как на голодающую Газу реагирует мир?

Тема голода в Газе стала главной для мировых политиков, которые призвали власти Израиля снять блокаду. В ответ премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал сообщения о голоде в анклаве пропагандой боевиков, а кадры с истощенными детьми — постановочными. Слова израильского премьера раскритиковал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что анклав переживает настоящий голод, с которым нужно что-то делать. Пока непонятно, насколько далеко он готов зайти, так как Израиль остается главным союзником США на Ближнем Востоке.

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре он признает Государство Палестина. Он пояснил, что это станет первым шагом для прекращения боевых действий в секторе Газа, а также помощью гражданскому населению. По словам Макрона, для обеспечения безопасности региона необходимо провести демилитаризацию анклава и добиться от Израиля прекращения боевых действий. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Израиля из-за кризиса в Газе. «То, что происходит в секторе, — это позор и стыд, которые необходимо прекратить», — сказал он. В понедельник, 28 июля, в Нью-Йорке под эгидой ООН открылся международный саммит для обсуждения мирного урегулирования палестино-израильского конфликта через создание двух государств для двух народов. Инициаторами мероприятия стали Франция и Саудовская Аравия. На следующий день правительство Великобритании провело экстренное совещание, где обсуждался план премьер-министра Кира Стармера по признанию палестинского государства. Его детали пока неизвестны.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

При этом само обсуждение нарушило многолетнюю позицию страны, которая на первое место перед признанием Палестины всегда ставила урегулирование конфликта с Израилем. Но если план Стармера примут, то Лондон и Париж станут единым фронтом для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не считает признание государственности палестины правильным шагом. Он подчеркнул, что сначала нужно сосредоточиться на более важных проблемах: прекращении огня в Газе, освобождении заложников и разоружении радикальных боевиков. С призывом к ХАМАС отказаться от власти в Газе и передать оружие Палестинской администрации для создания независимого и единого государства обратились страны из Лиги Арабских государств, принимающие участие в саммите ООН в Нью-Йорке. Среди них Саудовская Аравия, Катар и Египет.

Почему палестинцы никому не нужны?

Сектор Газа представляет собой небольшую территорию, меньше района Москвы, но на ней живут порядка трех миллионов человек, которые полностью находятся во власти ХАМАС. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил политолог, кандидат политических наук, основатель и гендиректор Института политических исследований Сергей Марков. Он напомнил, что блокада Газы стала последствием нападения радикальных боевиков на Израиль. Но по числу жертв противостояния двух непримиримых противников уже несопоставимо.

«ХАМАС убил около полутора тысяч израильтян, а общее число жертв среди палестинцев уже превысило 60 тысяч. Весь мир сходит с ума», — заявил Марков. Политолог напомнил, что президент США Дональд Трамп пообещал превратить Газу в «ближневосточную Ривьеру» при условии, если оттуда уберут палестинцев. Но в этом главная проблема. Подавляющее большинство местных жителей поддерживает радикальную группировку и ни одна арабская страна не готова их приглашать к себе «Палестинцев никто не хочет. Потому что куда их возьмешь, они там устроят обязательно революцию», — пояснил эксперт. Вероятно, именно на слова Трампа ориентировался Нетаньяху. Газета Haaretz со ссылкой на источники сообщила, что политик представил военно-политическому кабмину план полной аннексии сектора Газа в случае прекращения боевых действий. Собеседники журналистов заявили, что в первую очередь израильские войска займут территории в буферной зоне, а затем — районы в северной части сектора, прилегающие к израильским городам Сдерот и Ашкелон. Процесс продолжится до тех пор, пока не будет аннексирован весь регион. Источники добавили, что Нетаньяху сообщил, что получил от администрации Трампа полное одобрение.