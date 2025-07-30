Арабские страны призвали ХАМАС разоружиться и отказаться от власти в Газе

Арабские страны впервые призвали палестинское движение ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом сообщило AFP .

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в секторе Газа и передать оружие Палестинской администрации при международном участии и поддержке, в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в заявлении.

Семнадцать государств, Евросоюз и Лига арабских государств, в числе которой Катар, Саудовская Аравия и Египет, поддержали семистраничный документ, согласованный на конференции ООН. Мероприятие было посвящено возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины.

В документе осуждаются нападения ХАМАС на Израиль, произошедшие 7 октября 2023 года. Генассамблея ООН пока их еще не осудила.

Франция, председательствующая вместе с Саудовской Аравией на конференции, назвала декларацию «исторической и беспрецедентной».

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа заявил, что ХАМАС должен сложить оружие и прекратить свое управление Газой.