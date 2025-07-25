Макрон заявил о намерении признать Палестину в сентябре на заседании ГА ООН

Франция официально признает Государство Палестина в сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в соцсети Х написал президент страны Эммануэль Макрон.

«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — написал Макрон.

Французский лидер отметил, что сегодня насущная проблема — положить конец войне в Газе и помочь гражданскому населению. Макрон заявил, что нужно создать Государство Палестина, «обеспечить его жизнеспособность». Для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке необходимо провести демилитаризацию Палестины и полностью признать Израиль.

Макрон пообещал следить за взятыми Палестиной обязательствами по прекращению огня в Газе.

В июне во Франции прошли масштабные протесты против «военной экономики» и «геноцида в Палестине». Несколько тысяч французов вышли на демонстрацию с транспарантами против «военной экономики» и «бизнеса смерти»