«Гнать надо в шею». Армению призвали исключить из ОДКБ после слов Пашиняна

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это проблема России. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал политолог, журналист Юрий Светов.

Гнать в шею

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ. Он уточнил, что это произойдет тогда, когда власти посчитают нужным. Однако глава армянского МИД Арарат Мирзоян позже отметил, что председатель правительства не говорил о выходе страны из организации.

«Это наша проблема. <…> Мы должны были выгнать этого Пашиняна из ОДКБ и Армению, как только они начали вот эти свои фокусы», — подчеркнул Светов.

Сначала Армения отказалась, чтобы представитель республики был председателем в ОДКБ. Затем Пашинян заявил, что страна не будет проводить совместные маневры с организацией — вместо этого Армения провела учения с американцами. А позже не стала присоединяться к финансированию бюджета ОДКБ, напомнил политолог.