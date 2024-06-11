«Гнать надо в шею». Армению призвали исключить из ОДКБ после слов Пашиняна
Политолог Светов: Россия должна гнать Армению в шею из ОДКБ
Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это проблема России. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал политолог, журналист Юрий Светов.
Гнать в шею
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ. Он уточнил, что это произойдет тогда, когда власти посчитают нужным. Однако глава армянского МИД Арарат Мирзоян позже отметил, что председатель правительства не говорил о выходе страны из организации.
«Это наша проблема. <…> Мы должны были выгнать этого Пашиняна из ОДКБ и Армению, как только они начали вот эти свои фокусы», — подчеркнул Светов.
Сначала Армения отказалась, чтобы представитель республики был председателем в ОДКБ. Затем Пашинян заявил, что страна не будет проводить совместные маневры с организацией — вместо этого Армения провела учения с американцами. А позже не стала присоединяться к финансированию бюджета ОДКБ, напомнил политолог.
«Они нас проверяют, сколько мы будем терпеть, и мы все терпим. <…> Гнать надо в шею Армению из ОДКБ. <…> Они ведь ведут себя таким образом, полагая, что ОДКБ гораздо больше нуждается в Армении, чем Армения нуждается в ОДКБ», — сказал Светов.
По его словам, Россия все прощает «виляющим гражданам, которые пытаются сидеть сразу на нескольких стульях».
США давно пытаются оторвать Армению от России
Армения действительно может выйти из ОДКБ, подтвердил Светов. В республике находится самое большое посольство США, там работают две тысячи человек. Эти люди многие годы занимаются тем, чтобы оторвать Армению от России.
«„Мы не хотим воевать за сохранение этого Нагорного Карабаха, а вы обязаны это делать“. Мы все это видели в 2004 году. Все это проделывала Грузия при Саакашвили. Сейчас все это повторяется 20 лет спустя, и результат будет тот же самый», — заключил политолог.
Армения заморозила участие в ОДКБ еще в феврале 2024 года. Власти посчитали, что в отношении страны якобы не выполнили условия договора.