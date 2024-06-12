Пашинян не заявлял о выходе из ОДКБ — МИД Армении

Глава МИД Армении Мирзоян: Пашинян не заявлял о выходе страны из ОДКБ

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а лишь указал, что власти сами решат, когда стоит покинуть организацию. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на заседании в парламенте.

«Заседание записывается, можно проверить, кто что сказал. Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, — сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», — процитировал Мирзояна ТАСС.

Ранее на вопрос оппозиционного депутата, почему страна не выходит из ОДКБ, хотя недовольна этой организацией, Пашинян ответил: «Выйдем. Мы решим когда».

Армения заморозила участие в ОДКБ еще в феврале 2024 года. В стране посчитали, что в отношении нее якобы не выполнили условия соглашения, особенно в 2021–2022 годах. Республика также решила не присоединяться к финансированию бюджета Организации Договора о коллективной безопасности.

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