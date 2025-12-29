Переговоры, скандалы, перемирия и новый папа римский. Главные мировые события 2025 года

Алексей Майшев
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

Уходящий год был богат на события. Пожалуй, главное из них — возобновление диалога России и США, а стало быть, и надежда, что человечество все-таки сможет жить в мире. Какие еще важные перемены произошли за 365 дней — в материале 360.ru

Январь

Инаугурация Дональда Трампа

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января. Из-за погоды церемония проходила не на ступенях Капитолия, как принято, а в ротонде. Ровно в полдень по местному времени американский лидер пообещал добросовестно выполнять обязанности главы государства и защищать Конституцию США, а также «снова сделать Америку великой».

Среди гостей на инаугурации присутствовали американские и иностранные политики, а также миллиардеры: глава SpaceX, X и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, глава Meta* Марк Цукерберг, глава Uber Дара Хосровшани, руководитель OpenAI Сэм Альтман, французский миллиардер и технологический предприниматель Ксавье Ниль и другие.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и 47-й президент США Дональд Трамп, января 2025 года. Kevin Lamarque
Фото: Вице-президент США Джей Ди Вэнс и 47-й президент США Дональд Трамп, января 2025 года. Kevin Lamarque/www.globallookpress.com

Выборы в Белоруссии

Белорусы 26 января в седьмой раз выбрали президентом действующего главу страны Александра Лукашенко. Он будет находиться у власти следующие пять лет. Политик руководит Белоруссией с 1994 года и успел не только установить в своей стране правовой порядок и стабильность, но и стать автором многочисленных афоризмов.

Многие жители республики отмечают, что Лукашенко — президент, который держит слово и знает, чем живет его народ. Он отличный дипломат, старается дружить с соседями и смог избежать многочисленных конфликтов, в которые пытались втянуть страну извне.

Инаугурация Александра Лукашенко, 2025 год. Press Service of the President
Фото: Инаугурация Александра Лукашенко, 2025 год. Press Service of the President/www.globallookpress.com

Февраль

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа

Лидеры России и США впервые с 2022 года провели прямой телефонный разговор 7 февраля. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект и другие вопросы. По мнению сторон, полуторачасовая беседа была весьма продуктивной.

Последствия теплой беседы сказались на странах уже через несколько дней: 11 февраля Россия помиловала и отпустила домой американского учителя Марка Фогеля, который пытался провезти пакетик с марихуаной. В ответ Соединенные Штаты отправили в Москву россиянина Александра Винника — айтишника обвиняли в хакерских атаках и финансовых аферах.

Александр Винник (в центре, в футболе). Giorgos Zachos
Фото: Александр Винник (в центре, в футболе). Giorgos Zachos/www.globallookpress.com

Март

Архивы об убийстве Кеннеди

Американцы 18 марта продолжили начатую еще в 1992 году программу рассекречивания документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Публика получила возможность прочесть примерно 80 тысяч страниц неотредактированных бумаг из Национального архива США.

Хотя многие и ожидали новых фактов, сенсационных открытий не последовало. Разве что окончательно выяснили: советские спецслужбы точно не были причастны к гибели Кеннеди. Интересными стали лишь сопутствующие документы о том, как Запад пытался убить кубинского лидера Фиделя Кастро и отравить молоко в ГДР.

Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до выстрелов
Фото: Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до выстрелов/Публичное достояние

Апрель

Смерть папы римского Франциска

Утром 21 апреля на 89-м году жизни умер Хорхе Марио Бергольо, более известный как папа римский Франциск. Он был первым понтификом из ордена иезуитов и первым представителем Нового Света. Руководил Ватиканом 12 лет и за это время успел объездить почти четыре десятка стран. Часто встречался с иностранными лидерами, даже с патриархом всея Руси Кириллом.

Папа старался придать католической вере человечность и не уставал напоминать, что Бог есть любовь. Он дарил детям подарки, выступал против смертной казни и с удовольствием принимал у себя не только высокопоставленных гостей, но и комедийных актеров. Говорят, что Франциск регулярно произносил молитву: «Господи, дай мне чувство юмора!»

Папа Франциск и цирковая труппа CircAfrica, Ватикан, 2025 год
Фото: Папа Франциск и цирковая труппа CircAfrica, Ватикан, 2025 год/www.globallookpress.com

Освобождение Курской области

Российская армия 26 апреля окончательно изгнала ВСУ с территории Курской области. Переломным моментом в боях стала военная операция под кодовым названием «Поток» в начале 2025 года. К середине марта удалось восстановить контроль над 90% ранее захваченных территорий. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь в Суджанском районе.

Владимир Путин назвал освобождение Курской области ключевым переломным моментом специальной военной операции в 2025 году. В приграничных районах Украины создается полоса безопасности для снижения угрозы новых вторжений. В области ведутся масштабные работы по реновации и восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Огонь по позициям ВСУ, Курская область, апрель 2025 года. Сергей Бобылев
Фото: Огонь по позициям ВСУ, Курская область, апрель 2025 года. Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Документы о бежавших нацистах

По инициативе президента Аргентины Хавьера Милея 29 апреля рассекретили архивные документы о бежавших после разгрома гитлеровцах. Были обнародованы более 1850 материалов, в том числе досье на врача-убийцу Йозефа Менгеле, «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана, эсэсовца Вальтера Кучмана, «рижского мясника» Эдварда Рошмана, гестаповца Клауса Барби.

Эти и другие преступники воспользовались «крысиными тропами» — заранее подготовленными маршрутами в Южную Америку. Активную помощь нацистам оказывали Ватикан (в частности, папа Пий XII), Красный Крест, правительства некоторых западных стран, а также созданные еще во время Второй мировой войны организации типа ODESSA.

Разведчик «Моссад» Питер Малкин — человек, который поймал и вывез из Аргентины на суд в Израиль Адольфа Эйхмана, 1960 года
Фото: Разведчик «Моссад» Питер Малкин — человек, который поймал и вывез из Аргентины на суд в Израиль Адольфа Эйхмана, 1960 года/Публичное достояние

Май

Новый папа римский Лев XIV

После двухдневного совещания в Сикстинской капелле 8 мая конклав сообщил, что папой римским впервые избран американский кардинал. Ранее имя 69-летнего Роберта Фрэнсиса Превоста упоминали некоторые списки папабилей — возможных кандидатов на престол Ватикана, но лидером его никто не считал. Однако именно он получил «кольцо рыбака» и взял имя Лев XIV.

Понтифик уже успел принять у себя президентов Перу, Украины, Италии, Аргентины, Ливана, Польши, председателя Европейского совета, генсекретаря ООН и вице-президента США, а также других мировых политиков. Учитывая, что Лев XIV, еще будучи кардиналом, не единожды критиковал своего предшественника, он, скорее всего, не продолжит многие из инициатив Франциска.

Папа Лев XIV, Ватикан, 26 ноября 2025 года
Фото: Папа Лев XIV, Ватикан, 26 ноября 2025 года/www.globallookpress.com

Празднование Победы

Россияне отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. За четыре бесконечно долгих года, полных смертей и лишений, Красная армия смогла не только выгнать нацистскую нечисть из своей страны, но и освободить от гитлеровцев половину Европы и взять Берлин.

Юбилей Победы отметили парадом на Красной площади и большим вечерним салютом. По всей стране прошло множество праздничных акций. В дни праздника монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде украсили георгиевской лентой и цифрой 80.

Парад в честь 80-летия Победы, Москва, 9 мая 2025 года. President of Russia Office apai
Фото: Парад в честь 80-летия Победы, Москва, 9 мая 2025 года. President of Russia Office apai/www.globallookpress.com

Июнь

Юбилей «Артека»

Международный детский центр «Артек» 16 июня отпраздновал свое столетие. Изначально его создали как лагерь-санаторий по инициативе Красного Креста. Постепенно он разросся до одного из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.

За время существования «Артека» его посетило немало знаменитостей, в том числе советские космонавты: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Герман Титов. Бывали и иностранные гости: Индира Ганди, Бенджамин Спок, Джанни Родари. Сегодня в «Артеке» одновременно отдыхают более трех тысяч детей летом и более полутора тысяч — зимой.

Побережье «Артека». Server Amzayev
Фото: Побережье «Артека». Server Amzayev/www.globallookpress.com

Перемирие между Ираном и Израилем

Президент США сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном 24 июня. Этому событию предшествовали успешные американские атаки на ядерные объекты в Иране. Правда, заморозка конфликта едва не сорвалась в самом начале: стороны продолжили наносить удары, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

Когда ЦАХАЛ собирался очередной раз ответить иранцам, Трамп все-таки заставил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть на базы вылетевшие на задание бомбардировщики. После этого Тель-Авив и Тегеран подтвердили взаимную остановку военных действий. Сегодня обе страны балансируют на грани «худого мира», который все-таки лучше «доброй ссоры».

Дом после ракетного обстрела, Тегеран, 5 июня 2025 года. Sobhan Farajvan
Фото: Дом после ракетного обстрела, Тегеран, 5 июня 2025 года. Sobhan Farajvan/www.globallookpress.com

Июль

XVII встреча БРИКС

Бразилия приняла XVII саммит БРИКС. В Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля встретились представители 10 государств: помимо хозяев, присутствовали Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Индонезия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия.

Саммит посвятили укреплению сотрудничества государств Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления. Также утвердили список стран-партнеров, в который вошли Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Боливия, Куба, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Нигерия и Уганда.

XVII саммит БРИКС. Liu Bin
Фото: XVII саммит БРИКС. Liu Bin/www.globallookpress.com

Украинские власти против НАБУ и САП

Верховная рада Украины 22 июля ограничила полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Инициативу одобрили 263 депутата, 13 проголосовали против и столько же воздержались. Позже соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Нововведение фактически позволяло правительству вмешиваться в работу антикоррупционных структур и сводить на нет их деятельность. Жители Украины устроили масштабный протест впервые за несколько лет, но Зеленский заявил, что в НАБУ и САП «имеет место российское влияние». Однако к 31 июля, после публичного нагоняя от чиновников Евросоюза, скандальный закон отменили.

Протесты в Киеве, надпись на плакате: «Имеешь мандат — имей и совесть», июль 2025 года. Mykhaylo Palinchak
Фото: Протесты в Киеве, надпись на плакате: «Имеешь мандат — имей и совесть», июль 2025 года. Mykhaylo Palinchak/www.globallookpress.com

Август

Переговоры президентов России и США на Аляске

В Анкоридже 15 августа состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры России и США впервые встретились лично после переговоров в Женеве в июне 2021 года. Выбор Аляски был неслучаен: так удалось подчеркнуть географическую близость стран и стремление к диалогу в нейтральной обстановке.

Встречу оба президента охарактеризовали как конструктивную, доверительную и продуктивную. Аналитики сравнили переговоры с саммитом в Рейкьявике в октябре 1986 года: тогда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган сделали первый шаг к завершению эпохи холодной войны.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, Аляска, 15 августа 2025 года. Benjamin Applebaum/Dod
Фото: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, Аляска, 15 августа 2025 года. Benjamin Applebaum/Dod/www.globallookpress.com

82-й Венецианский международный кинофестиваль

Международный кинофестиваль стартовал 27 августа в Венеции. Работа режиссера Каутер Бен Хании «Голос Хинд Раджаб» стала лауреатом Гран-при жюри и получила «Серебряного льва». Фильм побил рекорд продолжительности оваций: они длились 23 минуты 50 секунд. Предыдущий принадлежал картине «Лабиринт Фавна» в 2006 году.

Главную награду — «Золотого льва» — присудили фильму «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша. Фильмом — открытием фестиваля стала «Благодать» режиссера Паоло Соррентино. Специальный приз жюри достался картине «Под облаками» Джанфранко Рози.

Режиссер Джим Джармуш на 82-м Венецианском международном кинофестивале. IMAGO/Cinzia Camela / LiveMedia
Фото: Режиссер Джим Джармуш на 82-м Венецианском международном кинофестивале. IMAGO/Cinzia Camela / LiveMedia/www.globallookpress.com

Сентябрь

В ночь на 1 сентября произошло разрушительное землетрясение в Афганистане, преимущественно в провинциях Кунар и Нангархар. Подземные толчки достигли магнитуды шесть баллов. Погибли более 2200 человек, более четырех тысяч получили ранения. Около восьми тысяч домов были полностью разрушены или серьезно повреждены.

Стихийное бедствие стало самым смертоносным в истории страны с 1998 года. Помощь пострадавшим была затруднена из-за разрушенных дорог и труднодоступности горных районов. Прямой ущерб инфраструктуре оценили в 183 миллиона долларов.

Афганские крестьяне разбирают завалы. Saifurahman Safi
Фото: Афганские крестьяне разбирают завалы. Saifurahman Safi/www.globallookpress.com

Интервидение в России

Подмосковье 20 сентября принимало у себя международный музыкальный конкурс песни «Интервидение-2025». В нем приняли участие более 20 представителей стран СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Ближнего Востока. Певцы из США и Азербайджана по разным причинам отказались от приглашений.

Представитель России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, после исполнения своей песни отказался от оценки в конкурсе. Победителем стал вьетнамский певец Дык Фук. Он получил главный приз Интервидения-2025 — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Следующий слет вокальных талантов планируют провести в 2026 году в Саудовской Аравии.

Дык Фук с кубком международного музыкального конкурса Интервидение-2025
Фото: Дык Фук с кубком международного музыкального конкурса Интервидение-2025/www.globallookpress.com

Октябрь

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина 12 октября был вынужден покинуть страну из-за антиправительственных протестов, которые получили название «революция поколения Z».

Управление страной перешло к участнику переворота полковнику Михаэлю Рандрианирине. Позднее, 17 октября, он официально вступил в должность президента.

Церемония приведения к присяге Михаэля Рандрианирины. Sitraka Rajaonarison
Фото: Церемония приведения к присяге Михаэля Рандрианирины. Sitraka Rajaonarison/www.globallookpress.com

Ограбление Лувра

В Париже 19 октября ограбили Лувр — один из самых знаменитых музеев мира. Средь бела дня преступники подогнали грузовик с выдвижной лестницей и влезли через окно в Галерею Аполлона — там хранилась часть драгоценностей французской короны, а также коллекции табакерок и каменных ваз.

Все ограбление заняло не более семи минут. Воры вскрыли витрины болгарками, прихватили ювелирные изделия и скрылись тем же манером, что и пришли. Правда, во время бегства выронили и поломали корону императрицы Евгении — ее позже нашли на улице рядом с музеем. Похищенные ценности на сумму 88 миллионов евро до сих пор ищут.

Галерея Аполлона, Париж. IMAGO/Vincent Isore
Фото: Галерея Аполлона, Париж. IMAGO/Vincent Isore/www.globallookpress.com

Ноябрь

Коррупционный скандал на Украине

Представители НАБУ 10 ноября провели одновременные обыски у ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Это стало стартом финальной стадии операции «Мидас», которую начали в 2024 году, — расследования многомиллионных хищений.

Ведомство провело более 70 обысков и получило около тысячи часов аудиозаписей переговоров фигурантов. Кстати, практически все из них — друзья или особо приближенные президента Украины. Который, конечно же, ничего не знал (по версии украинских СМИ).

Украинские активисты в масках Зеленского и судей-волков с компрометирующими пленками. Pavlo Gonchar
Фото: Украинские активисты в масках Зеленского и судей-волков с компрометирующими пленками. Pavlo Gonchar/www.globallookpress.com

Увольнение Андрея Ермака

Спустя 18 дней, 28 ноября, следователи НАБУ пришли с обыском к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его на протяжении многих лет считали ближайшим доверенным лицом и другом Зеленского: знакомство началось более 10 лет назад во время работы с проектами студии «Квартал 95», которую возглавлял нынешний украинский лидер.

Ермак пришел в команду Зеленского в 2019-м, через год возглавил Офис президента и стал вторым человеком в стране. Глава государства отказывался рассматривать любые жалобы на своего ставленника и не раз говорил, что тот уйдет только вместе с ним. Однако после подозрения в коррупции Ермак отправился в отставку. Он грозился уйти добровольцем на фронт, но все никак не дойдет.

Андрей Ермак, экс-глава Офиса президента Украины, один из главных подозреваемых НАБУ. Lian Yi
Фото: Андрей Ермак, экс-глава Офиса президента Украины, один из главных подозреваемых НАБУ. Lian Yi/www.globallookpress.com

Декабрь

Освобождение городов

Армия России за 2025 год расширила зону контроля до шести тысяч километров. Удалось освободить в общей сложности более 300 населенных пунктов. Непосредственно в декабре российские войска зашли в Мирноград и Покровск — важнейшие логистические центры в Донецкой области.

Потеря этих городов нанесла серьезный удар по обороноспособности ВСУ и моральному духу украинских сил. Это последние крупные опорные пункты, которые удерживала украинская армия в Донецкой области, обеспечивая оперативную глубину обороны.

Разминирование сельскохозяйственных угодий в Курской области. Сергей Бобылев
Фото: Разминирование сельскохозяйственных угодий в Курской области. Сергей Бобылев/РИА «Новости»

Теракт в Сиднее

Столица Австралии 14 декабря стала местом теракта. Во время празднования иудейского праздника Ханука на пляже Бондай-Бич террористы — 50-летний Саид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам — начали стрелять по людям и попытались взорвать самодельные взрывные устройства, которые, к счастью, не сработали.

Старший нападавший был убит полицейскими, младшего обезоружил местный продавец фруктов сириец Ахмед аль-Ахмед: рискуя жизнью, он набросился на террориста. В результате нападения погибли 16 человек, более 40 получили ранения разной степени тяжести.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

