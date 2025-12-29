Переговоры, скандалы, перемирия и новый папа римский. Главные мировые события 2025 года

Уходящий год был богат на события. Пожалуй, главное из них — возобновление диалога России и США, а стало быть, и надежда, что человечество все-таки сможет жить в мире. Какие еще важные перемены произошли за 365 дней — в материале 360.ru

Январь Инаугурация Дональда Трампа Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января. Из-за погоды церемония проходила не на ступенях Капитолия, как принято, а в ротонде. Ровно в полдень по местному времени американский лидер пообещал добросовестно выполнять обязанности главы государства и защищать Конституцию США, а также «снова сделать Америку великой». Среди гостей на инаугурации присутствовали американские и иностранные политики, а также миллиардеры: глава SpaceX, X и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, глава Meta* Марк Цукерберг, глава Uber Дара Хосровшани, руководитель OpenAI Сэм Альтман, французский миллиардер и технологический предприниматель Ксавье Ниль и другие.

Фото: Вице-президент США Джей Ди Вэнс и 47-й президент США Дональд Трамп, января 2025 года. Kevin Lamarque / www.globallookpress.com

Выборы в Белоруссии Белорусы 26 января в седьмой раз выбрали президентом действующего главу страны Александра Лукашенко. Он будет находиться у власти следующие пять лет. Политик руководит Белоруссией с 1994 года и успел не только установить в своей стране правовой порядок и стабильность, но и стать автором многочисленных афоризмов. Многие жители республики отмечают, что Лукашенко — президент, который держит слово и знает, чем живет его народ. Он отличный дипломат, старается дружить с соседями и смог избежать многочисленных конфликтов, в которые пытались втянуть страну извне.

Фото: Инаугурация Александра Лукашенко, 2025 год. Press Service of the President / www.globallookpress.com

Февраль Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа Лидеры России и США впервые с 2022 года провели прямой телефонный разговор 7 февраля. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, энергетику, искусственный интеллект и другие вопросы. По мнению сторон, полуторачасовая беседа была весьма продуктивной. Последствия теплой беседы сказались на странах уже через несколько дней: 11 февраля Россия помиловала и отпустила домой американского учителя Марка Фогеля, который пытался провезти пакетик с марихуаной. В ответ Соединенные Штаты отправили в Москву россиянина Александра Винника — айтишника обвиняли в хакерских атаках и финансовых аферах.

Фото: Александр Винник (в центре, в футболе). Giorgos Zachos / www.globallookpress.com

Март Архивы об убийстве Кеннеди Американцы 18 марта продолжили начатую еще в 1992 году программу рассекречивания документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. Публика получила возможность прочесть примерно 80 тысяч страниц неотредактированных бумаг из Национального архива США. Хотя многие и ожидали новых фактов, сенсационных открытий не последовало. Разве что окончательно выяснили: советские спецслужбы точно не были причастны к гибели Кеннеди. Интересными стали лишь сопутствующие документы о том, как Запад пытался убить кубинского лидера Фиделя Кастро и отравить молоко в ГДР.

Фото: Джон Кеннеди со своей женой в лимузине за несколько минут до выстрелов / Публичное достояние

Апрель Смерть папы римского Франциска Утром 21 апреля на 89-м году жизни умер Хорхе Марио Бергольо, более известный как папа римский Франциск. Он был первым понтификом из ордена иезуитов и первым представителем Нового Света. Руководил Ватиканом 12 лет и за это время успел объездить почти четыре десятка стран. Часто встречался с иностранными лидерами, даже с патриархом всея Руси Кириллом. Папа старался придать католической вере человечность и не уставал напоминать, что Бог есть любовь. Он дарил детям подарки, выступал против смертной казни и с удовольствием принимал у себя не только высокопоставленных гостей, но и комедийных актеров. Говорят, что Франциск регулярно произносил молитву: «Господи, дай мне чувство юмора!»

Фото: Папа Франциск и цирковая труппа CircAfrica, Ватикан, 2025 год / www.globallookpress.com

Освобождение Курской области Российская армия 26 апреля окончательно изгнала ВСУ с территории Курской области. Переломным моментом в боях стала военная операция под кодовым названием «Поток» в начале 2025 года. К середине марта удалось восстановить контроль над 90% ранее захваченных территорий. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь в Суджанском районе. Владимир Путин назвал освобождение Курской области ключевым переломным моментом специальной военной операции в 2025 году. В приграничных районах Украины создается полоса безопасности для снижения угрозы новых вторжений. В области ведутся масштабные работы по реновации и восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Фото: Огонь по позициям ВСУ, Курская область, апрель 2025 года. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Документы о бежавших нацистах По инициативе президента Аргентины Хавьера Милея 29 апреля рассекретили архивные документы о бежавших после разгрома гитлеровцах. Были обнародованы более 1850 материалов, в том числе досье на врача-убийцу Йозефа Менгеле, «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана, эсэсовца Вальтера Кучмана, «рижского мясника» Эдварда Рошмана, гестаповца Клауса Барби. Эти и другие преступники воспользовались «крысиными тропами» — заранее подготовленными маршрутами в Южную Америку. Активную помощь нацистам оказывали Ватикан (в частности, папа Пий XII), Красный Крест, правительства некоторых западных стран, а также созданные еще во время Второй мировой войны организации типа ODESSA.

Фото: Разведчик «Моссад» Питер Малкин — человек, который поймал и вывез из Аргентины на суд в Израиль Адольфа Эйхмана, 1960 года / Публичное достояние

Май Новый папа римский Лев XIV После двухдневного совещания в Сикстинской капелле 8 мая конклав сообщил, что папой римским впервые избран американский кардинал. Ранее имя 69-летнего Роберта Фрэнсиса Превоста упоминали некоторые списки папабилей — возможных кандидатов на престол Ватикана, но лидером его никто не считал. Однако именно он получил «кольцо рыбака» и взял имя Лев XIV. Понтифик уже успел принять у себя президентов Перу, Украины, Италии, Аргентины, Ливана, Польши, председателя Европейского совета, генсекретаря ООН и вице-президента США, а также других мировых политиков. Учитывая, что Лев XIV, еще будучи кардиналом, не единожды критиковал своего предшественника, он, скорее всего, не продолжит многие из инициатив Франциска.

Фото: Папа Лев XIV, Ватикан, 26 ноября 2025 года / www.globallookpress.com

Празднование Победы Россияне отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. За четыре бесконечно долгих года, полных смертей и лишений, Красная армия смогла не только выгнать нацистскую нечисть из своей страны, но и освободить от гитлеровцев половину Европы и взять Берлин. Юбилей Победы отметили парадом на Красной площади и большим вечерним салютом. По всей стране прошло множество праздничных акций. В дни праздника монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде украсили георгиевской лентой и цифрой 80.

Фото: Парад в честь 80-летия Победы, Москва, 9 мая 2025 года. President of Russia Office apai / www.globallookpress.com

Июнь Юбилей «Артека» Международный детский центр «Артек» 16 июня отпраздновал свое столетие. Изначально его создали как лагерь-санаторий по инициативе Красного Креста. Постепенно он разросся до одного из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. За время существования «Артека» его посетило немало знаменитостей, в том числе советские космонавты: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Герман Титов. Бывали и иностранные гости: Индира Ганди, Бенджамин Спок, Джанни Родари. Сегодня в «Артеке» одновременно отдыхают более трех тысяч детей летом и более полутора тысяч — зимой.

Фото: Побережье «Артека». Server Amzayev / www.globallookpress.com

Перемирие между Ираном и Израилем Президент США сообщил о прекращении огня между Израилем и Ираном 24 июня. Этому событию предшествовали успешные американские атаки на ядерные объекты в Иране. Правда, заморозка конфликта едва не сорвалась в самом начале: стороны продолжили наносить удары, обвиняя друг друга в нарушении перемирия. Когда ЦАХАЛ собирался очередной раз ответить иранцам, Трамп все-таки заставил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть на базы вылетевшие на задание бомбардировщики. После этого Тель-Авив и Тегеран подтвердили взаимную остановку военных действий. Сегодня обе страны балансируют на грани «худого мира», который все-таки лучше «доброй ссоры».

Фото: Дом после ракетного обстрела, Тегеран, 5 июня 2025 года. Sobhan Farajvan / www.globallookpress.com

Июль XVII встреча БРИКС Бразилия приняла XVII саммит БРИКС. В Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля встретились представители 10 государств: помимо хозяев, присутствовали Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Индонезия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Саммит посвятили укреплению сотрудничества государств Глобального Юга для более инклюзивного и устойчивого управления. Также утвердили список стран-партнеров, в который вошли Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Боливия, Куба, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Нигерия и Уганда.

Фото: XVII саммит БРИКС. Liu Bin / www.globallookpress.com

Украинские власти против НАБУ и САП Верховная рада Украины 22 июля ограничила полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Инициативу одобрили 263 депутата, 13 проголосовали против и столько же воздержались. Позже соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский. Нововведение фактически позволяло правительству вмешиваться в работу антикоррупционных структур и сводить на нет их деятельность. Жители Украины устроили масштабный протест впервые за несколько лет, но Зеленский заявил, что в НАБУ и САП «имеет место российское влияние». Однако к 31 июля, после публичного нагоняя от чиновников Евросоюза, скандальный закон отменили.

Фото: Протесты в Киеве, надпись на плакате: «Имеешь мандат — имей и совесть», июль 2025 года. Mykhaylo Palinchak / www.globallookpress.com

Август Переговоры президентов России и США на Аляске В Анкоридже 15 августа состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры России и США впервые встретились лично после переговоров в Женеве в июне 2021 года. Выбор Аляски был неслучаен: так удалось подчеркнуть географическую близость стран и стремление к диалогу в нейтральной обстановке. Встречу оба президента охарактеризовали как конструктивную, доверительную и продуктивную. Аналитики сравнили переговоры с саммитом в Рейкьявике в октябре 1986 года: тогда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган сделали первый шаг к завершению эпохи холодной войны.

Фото: Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, Аляска, 15 августа 2025 года. Benjamin Applebaum/Dod / www.globallookpress.com

82-й Венецианский международный кинофестиваль Международный кинофестиваль стартовал 27 августа в Венеции. Работа режиссера Каутер Бен Хании «Голос Хинд Раджаб» стала лауреатом Гран-при жюри и получила «Серебряного льва». Фильм побил рекорд продолжительности оваций: они длились 23 минуты 50 секунд. Предыдущий принадлежал картине «Лабиринт Фавна» в 2006 году. Главную награду — «Золотого льва» — присудили фильму «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша. Фильмом — открытием фестиваля стала «Благодать» режиссера Паоло Соррентино. Специальный приз жюри достался картине «Под облаками» Джанфранко Рози.

Фото: Режиссер Джим Джармуш на 82-м Венецианском международном кинофестивале. IMAGO/Cinzia Camela / LiveMedia / www.globallookpress.com

Сентябрь В ночь на 1 сентября произошло разрушительное землетрясение в Афганистане, преимущественно в провинциях Кунар и Нангархар. Подземные толчки достигли магнитуды шесть баллов. Погибли более 2200 человек, более четырех тысяч получили ранения. Около восьми тысяч домов были полностью разрушены или серьезно повреждены. Стихийное бедствие стало самым смертоносным в истории страны с 1998 года. Помощь пострадавшим была затруднена из-за разрушенных дорог и труднодоступности горных районов. Прямой ущерб инфраструктуре оценили в 183 миллиона долларов.

Фото: Афганские крестьяне разбирают завалы. Saifurahman Safi / www.globallookpress.com

Интервидение в России Подмосковье 20 сентября принимало у себя международный музыкальный конкурс песни «Интервидение-2025». В нем приняли участие более 20 представителей стран СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Ближнего Востока. Певцы из США и Азербайджана по разным причинам отказались от приглашений. Представитель России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, после исполнения своей песни отказался от оценки в конкурсе. Победителем стал вьетнамский певец Дык Фук. Он получил главный приз Интервидения-2025 — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Следующий слет вокальных талантов планируют провести в 2026 году в Саудовской Аравии.

Фото: Дык Фук с кубком международного музыкального конкурса Интервидение-2025 / www.globallookpress.com

Октябрь Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина 12 октября был вынужден покинуть страну из-за антиправительственных протестов, которые получили название «революция поколения Z». Управление страной перешло к участнику переворота полковнику Михаэлю Рандрианирине. Позднее, 17 октября, он официально вступил в должность президента.

Фото: Церемония приведения к присяге Михаэля Рандрианирины. Sitraka Rajaonarison / www.globallookpress.com

Ограбление Лувра В Париже 19 октября ограбили Лувр — один из самых знаменитых музеев мира. Средь бела дня преступники подогнали грузовик с выдвижной лестницей и влезли через окно в Галерею Аполлона — там хранилась часть драгоценностей французской короны, а также коллекции табакерок и каменных ваз. Все ограбление заняло не более семи минут. Воры вскрыли витрины болгарками, прихватили ювелирные изделия и скрылись тем же манером, что и пришли. Правда, во время бегства выронили и поломали корону императрицы Евгении — ее позже нашли на улице рядом с музеем. Похищенные ценности на сумму 88 миллионов евро до сих пор ищут.

Фото: Галерея Аполлона, Париж. IMAGO/Vincent Isore / www.globallookpress.com

Ноябрь Коррупционный скандал на Украине Представители НАБУ 10 ноября провели одновременные обыски у ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Это стало стартом финальной стадии операции «Мидас», которую начали в 2024 году, — расследования многомиллионных хищений. Ведомство провело более 70 обысков и получило около тысячи часов аудиозаписей переговоров фигурантов. Кстати, практически все из них — друзья или особо приближенные президента Украины. Который, конечно же, ничего не знал (по версии украинских СМИ).

Фото: Украинские активисты в масках Зеленского и судей-волков с компрометирующими пленками. Pavlo Gonchar / www.globallookpress.com

Увольнение Андрея Ермака Спустя 18 дней, 28 ноября, следователи НАБУ пришли с обыском к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Его на протяжении многих лет считали ближайшим доверенным лицом и другом Зеленского: знакомство началось более 10 лет назад во время работы с проектами студии «Квартал 95», которую возглавлял нынешний украинский лидер. Ермак пришел в команду Зеленского в 2019-м, через год возглавил Офис президента и стал вторым человеком в стране. Глава государства отказывался рассматривать любые жалобы на своего ставленника и не раз говорил, что тот уйдет только вместе с ним. Однако после подозрения в коррупции Ермак отправился в отставку. Он грозился уйти добровольцем на фронт, но все никак не дойдет.

Фото: Андрей Ермак, экс-глава Офиса президента Украины, один из главных подозреваемых НАБУ. Lian Yi / www.globallookpress.com

Декабрь Освобождение городов Армия России за 2025 год расширила зону контроля до шести тысяч километров. Удалось освободить в общей сложности более 300 населенных пунктов. Непосредственно в декабре российские войска зашли в Мирноград и Покровск — важнейшие логистические центры в Донецкой области. Потеря этих городов нанесла серьезный удар по обороноспособности ВСУ и моральному духу украинских сил. Это последние крупные опорные пункты, которые удерживала украинская армия в Донецкой области, обеспечивая оперативную глубину обороны.

Фото: Разминирование сельскохозяйственных угодий в Курской области. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Теракт в Сиднее Столица Австралии 14 декабря стала местом теракта. Во время празднования иудейского праздника Ханука на пляже Бондай-Бич террористы — 50-летний Саид Акрам и его 24-летний сын Навид Акрам — начали стрелять по людям и попытались взорвать самодельные взрывные устройства, которые, к счастью, не сработали. Старший нападавший был убит полицейскими, младшего обезоружил местный продавец фруктов сириец Ахмед аль-Ахмед: рискуя жизнью, он набросился на террориста. В результате нападения погибли 16 человек, более 40 получили ранения разной степени тяжести.

