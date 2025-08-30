«Вы просили дождь — я дал вам дождь!» Лучшие цитаты Александра Лукашенко
Александр Лукашенко 30 августа справляет 71-й день рождения. Из них он уже более 30 лет руководит Республикой Беларусь. Многие фразы из выступлений «батьки» ушли в народ, самые яркие — в подборке 360.ru.
О Путине и России
- Что касается свержения Путина, о чем желает Владимир Зеленский и его сторонники, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем. Никто сегодня Путина никуда не свергнет. То, что Путин ослаблен, — это полная чепуха! Путин просто более мобилизован, хитрее и мудрее.
- Сегодня уже про Россию говорят, что посредники нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь, у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. <…> И нам не надо никакое посредничество. Мы — родные братья, нам делить нечего.
- Мы выправимся и выпрямимся, белорусы и россияне. Никому не удастся нас наклонить. Никому! Если мы вместе с Россией — никогда!
- Если вы попробуете нас растворить в России, провести, так сказать, аншлюс, то получите такую партизанскую войну, по сравнению с которой Чечня вам покажется детским утренником.
Об Украине и СВО
- Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине.
- Нас обвиняют в том, что мы тут способствовали началу войны. Да нет, война уже шла. <…> Украинцы ее развязали — эту войну против Белоруссии. Экономическую войну прежде всего. Вы на южном направлении объявили нам блокаду. Вы не пускали наши самолеты раньше, чем это сделали европейцы. Вы наши грузы не пропускали. А потом вообще тысячи вагонов с минеральными удобрениями, которые мы грузили здесь, в одесском порту, арестовали.
- Как только дети президента начинают заниматься бизнесом — жди беды… Это одна из причин, почему этот Майдан появился, реальных причин… Главной причиной событий на Украине явилось ужасающее положение в экономике, коррупция, которая привела к развалу власти. Вот это главное… Как ни крути, вина только власти, действовавшей тогда. То, что произошло на Майдане и прочее, — вина только власти.
- К сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины.
О картошке, экономике и людях
- Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой.
- Бульбы (картошки — прим. ред.) не хватает, еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась.
- Я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом, как в народе говорят, палками не бросали или камни в окна не забрасывали за наше нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности.
- Вы просили дождь — я дал вам дождь!
- Потеряем учителя — будем ходить пьяными и дурными,
- Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало.
- Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, сегодня голодным остаешься.
О диктатуре, власти и Белоруссии
- Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться.
- Ну диктатор так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его еще в своей жизни встретили и поговорили.
- Возле кормушки, имя которой «власть», все хрюкают одинаково: и красные, и белые.
Все вражье приехало в Беларусь, мы всем открыли границы. Я декреты подписывал один за другим, меняя законодательство под выборы. Все, что требовали, мы сделали. И что, какой сегодня результат? Все равно Лукашенко сегодня диктатор и негодяй!
- Пора принять меры и наложить вето на табу!
- Лучше быть диктатором, чем голубым*.
- Ну во-первых я историк, <…> пограничник, <…> вы имеете дело с фотографом, <…> я экономический факультет оканчивал.
- Я на этой земле родился, я здесь и умру. Чего бы мне это ни стоило.
- Я президент государства, и это государство будет, пока я президент.
О цветных революциях и выборах
- Не дай Бог, они попробуют что-то здесь, в стране, совершить — отвернем голову немедленно, как утенку.
- Народ белорусский рискнул и избрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет.
- О, женщины — это мои избиратели. Вот говорят, что Лукашенко одни женщины поддерживают. А я говорю: дай Бог, чтоб так было до конца жизни… И страна будет наша — женская. А я буду у вас руководителем партии вашей.
- Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду!
- Да, мы… мы последние выборы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. Но, говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 80,6%. <…> Это европейцы до выборов нам говорят: «Ну, если будут примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши выборы признаем». <…> Сделали европейские — ненормально.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.