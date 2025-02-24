В США наконец рассмотрели настоящее лицо Владимира Зеленского и поняли, что он не хочет мира для Украины. Капитуляция киевского режима — вопрос времени, заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН постпред России при организации Василий Небензя. Главное из его речи — в материале 360.ru.

Дипломат подчеркнул, что Зеленский показал лишь одно: он всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, поскольку шансов победить на них у «просроченного президента» попросту нет. «Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов», — сказал Небензя.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Global Look Press

Он добавил, что Украина превратилась в нечто похожее на частную военную компанию, которая воюет за геополитические интересы Запада.

Конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени. Василий Небензя постпред России при ООН

В Курской области, обратил внимание дипломат, ВСУ контролируют не больше трети от изначальной территории. А российские войска успешно продвигаются как в Донбассе, так и на территории Запорожской и Херсонской областей.

«Каждый день приносит названия новых освобожденных населенных пунктов. И к сожалению, новые страшные цифры потерь украинской армии, а точнее, пушечного мяса, в которое ее превратил Зеленский», — указал Небензя.

Во время избирательной кампании Зеленский, напомнил Небензя, обещал установить мир на востоке страны, клялся защищать русский язык и права говорящих на нем и говорил о восстановлении добрососедских отношений с Россией.

Однако, став президентом, он вероломно вернул страну на прежний самоубийственный и человеконенавистнический курс. Василий Небензя

Постпред России при ООН обратил внимание, что Украина в итоге сама запустила часовой механизм саморазрушения от ненависти, нетерпимости и вражды. Его могли остановить одобренные Совбезом международной организации ровно 10 лет назад Минские соглашения. «Но вместо их выполнения киевский режим при покровительстве своих западных спонсоров выбрал курс на их саботаж, параллельно активно вооружаясь и готовясь к войне с Россией», — сказал дипломат.

Россия до последнего, напомнил Небензя, пыталась по-хорошему договориться как с Киевом, так и с Вашингтоном и Брюсселем, но столкнулась с нежеланием слушать и воспринимать слова всерьез.

И только лишь когда три года назад стало совершенно очевидно, что красные линии Украина вскоре перейдет, мы были вынуждены начать нашу специальную военную операцию, четко зафиксировав ее цели. Василий Небензя

Дипломат заметил, что российская сторона с первого дня говорила о готовности добиться реализации целей СВО мирным путем и отдавала ему предпочтение. Однако столкнулась с запретом на ведение переговоров со стороны Зеленского. «В своем маниакальном стремлении нанести России стратегическое поражение и науськиваемый некоторыми западными спонсорами, прежде всего Великобританией, бывший актер отверг парафированные в апреле 2022 года Стамбульские договоренности и законодательно запретил любые переговоры с российскими властями», — указал Небензя.

Фото: РИА «Новости»

Он также призвал собравшихся внимательно отнестись к голосованию по предложенной ЕС и Украиной резолюции и сделать правильный выбор.

Перед каждым, кто будет нажимать в этом зале на кнопку по проекту ЕС и Украины, стоит выбор: либо подыграть Зеленскому и его спонсорам, поддержав их оторванные от реальности заклинания, либо сделать четкий выбор в пользу реалистичных шагов, которые способны остановить военные действия на Украине в самое ближайшее время. Не дайте себя обмануть. Василий Небензя

Дипломат также назвал подготовленный США проект для ГА ООН по Украине шагом в правильном направлении, который в итоге отклонили. Генассамблея приняла вариант документа от Киева и стран Запада.