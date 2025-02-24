Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Капитуляция киевского режима будет лишь вопросом времени. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя с трибуны Генассамблеи.
Он сравнил Украину с частной военной компанией, воюющей против России в интересах стран НАТО.
«Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери», — отметил постпред.
Обсуждать капитуляцию киевского режима Небензя призывал и ранее — например, в апреле прошлого года, когда Владимир Зеленский продвигал собственную «формулу мира» и готовился к саммиту в Швейцарии, который состоялся спустя два месяца.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал киевский режим «упасть в ноги американцам», немедленно объявить президентские выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта.