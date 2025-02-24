Капитуляция киевского режима будет лишь вопросом времени. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя с трибуны Генассамблеи.

Он сравнил Украину с частной военной компанией, воюющей против России в интересах стран НАТО.

«Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери», — отметил постпред.

Обсуждать капитуляцию киевского режима Небензя призывал и ранее — например, в апреле прошлого года, когда Владимир Зеленский продвигал собственную «формулу мира» и готовился к саммиту в Швейцарии, который состоялся спустя два месяца.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал киевский режим «упасть в ноги американцам», немедленно объявить президентские выборы и готовиться к неприятному для себя завершению конфликта.