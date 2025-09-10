Дуров: горжусь, что Telegram стал инструментом протестов против политики Макрона

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что гордится ролью проекта в протестах против политики нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X .

«Горжусь, что Telegram является инструментом протестов во Франции против провальной политики Эммануэля Макрона. Люди после восьми лет пренебрежения устали от позерства и пустого пиара, они наносят ответный удар», — отметил Дуров.

В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Парижа, что вызвано огромный общественный резонанс. Предпринимателю предъявили обвинения в уголовных преступлениях, в том числе администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой.

В конце августа Дурова отпустили из-под стражи под залог в размере пяти миллионов евро.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал восьмилетним позором президентство Макрона.