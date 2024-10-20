ЦИК Молдавии призвали остановить фальсификации на выборах

Бывший президент Молдавии и лидер коммунистической партии Владимир Воронин обратился в ЦИК республики и потребовал срочно остановить массовые фальсификации на выборах главы государства и референдуме по вопросу евроинтеграции республики, сообщила в своем Telegram-канале депутат-коммунист Диана Караман. По ее словам, действующие власти понимают собственный провал, поэтому пытаются «украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом».
«В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка <…> Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках», — заявила Караман в видеообращении.
ЦИК опубликовал первую информацию по итогам выборов в стране. По предварительным данным, после обработки части бюллетеней лидирует действующий президент Майя Санду.
Наташа Королева отдохнула на Мальдивах за два миллиона рублей
Кризис среднего полета. Boeing избавился от «оборонной дочки»
«Ты мужик?» Футболистке в Британии пригрозили дисквалификацией за вопрос трансгендеру
Состояние крайне тяжелое. У владельца кальянной в Грозном забрали больного львенка
Ученые обнаружили в Италии останки ребенка, жившего в ледниковый период
Наемника из Колумбии ликвидировали в Донбассе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте