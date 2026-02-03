Сегодня 12:52 Финансисту-педофилу Эпштейну искали «спутниц» в Киеве и Одессе. Как с этим связан Зеленский 0 0 0 Фото: www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com Мир

Имя президента Украины Владимира Зеленского снова всплыло в рассекреченных файлах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Оказалось, что украинского лидера более 50 раз упоминали при обсуждении множества грязных тем, в том числе в разговоре о торговле людьми и коррупции.

Скандал с киевскими девушками Новая порция документов от американского Минюста уже послужила поводом для отставки некоторых европейских чиновников. Например, свой пост покинул советник премьера Словакии и экс-глава МИД страны Мирослав Лайчак, засветившийся в одной из переписок. Дипломат отрицал связь между ним и миллиардером, но полностью откреститься от скандала так и не смог. Через некоторое время он признал, что действительно общался с Эпштейном.

По его словам, «женщины никогда не были частью их коммуникации», а о «масштабах действий» финансиста экс-министр якобы не знал. При этом из переписки видно, что Эпштейн считал Лайчака другом — он часто фамильярно называл его Миро.

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тучи над головой экс-министра сгустились 31 января 2026 года, аккурат после публикации файлов. На фоне громкого скандала премьер Словакии Роберт Фицо с позором уволил его с должности советника. Дипломат хорошо общался не только с американским миллиардером, но и с главой Украины. Лайчак отмечал, что встречался с Зеленским, как только тот стал лидером страны. Имя украинского президента встречается как в письмах со скрытым адресом, так и в тех, где можно установить отправителя.

Большое количество документов по делу Эпштейна касается поиска девушек на Украине для финансиста-педофила. В частности, Эпштейн много раз просил свою помощницу подыскивать ему «спутниц» для встреч в Париже. Осенью 2018 года она бронировала билеты 20-летней одесситке Ольге З., а также другим девушкам, чьи имена не раскрываются, отметила Lenta.ru. В 2017 году Эпштейн собирался купить студию пилатеса во Львове, оформленную на местную предпринимательницу по фамилию Кравчук.

В одной из переписок, датируемых 10 июня 2019 года, Эпштейн интересовался, придет ли Лайчак к нему на ужин в Париже. «Я 20-го на Балканах. Прилетаю вечером из Боснии в Косово. С большой делегацией и прессой. Могу сделать обед в воскресенье, 16-го. Кстати, в этот четверг посещаю Зеленского», — отвечал дипломат, в те годы занимавший пост главы МИД Словакии. За три дня до этого он отправил Эпштейну необычное сообщение, бросившее тень и на украинского лидера. «Привет из Киева! Просто хочу подтвердить, что девушки здесь прекрасны как никогда», — признался Лайчак. У 55-летнего дипломата явно оказалось много общего с финансистом. Это подтверждает и то, что Эпштейн пригласил Лайчака посетить его резиденцию в Палм-Бич, получившую недобрую славу из-за домогательств к несовершеннолетним Упоминаются в файлах Эпштейна и другие политики. Например, в переписке словацкого министра с финансистом всплывает ник Terje, который явно указывает на Терье Руд-Ларсена — норвежского дипломата.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В одном из писем Эпштейн поднял тему Украины через два дня после победы Зеленского на выборах в 2019 году. Финансист назвал происходящее «хорошей возможностью вмешаться». Предположительно, его собеседником тоже был Лайчак. Дипломат усомнился, в том, что Зеленский способен руководить страной. «Появились новые игроки, неопытные, которым будет нужно руководство», — ответил на это Эпштейн. Что не так с агентством Jean-Luc Brunel Другим серьезным ударом по репутации Зеленского стало датируемое 2024-м годом письмо с прямыми обвинениями в жестоких преступлениях. Автор документа рассказал, что украинский лидер причастен к похищению женщин и детей через модельное агентство Jean-Luc Brunel. Отправитель письма задал финансисту риторический вопрос, почему Зеленский до сих пор не закрыл эту фирму и с какой целью ее основатель Жан-Люк Брюнель посещал Украину. После обвинений в адрес главы республики автор письма призвал хозяина Белого дома Дональда Трампа и президента Владимира Путина объединить усилия, чтобы совместно действовать против украинского лидера. На этом аноним не остановился — он предложил арестовать Зеленского вместе с другими лицами, причастными к преступлениям. В этом списке оказались лидер Франции Эммануэль Макрон, политик Риши Сунак и нынешний премьер Британии Кир Стармер.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему Эпштейна интересовала Украина Опубликованные файлы наглядно показали миру, что Эпштейн заинтересовался украинским лидером, как только тот получил власть. Финансист неоднократно просил некую девушку из Артемовска внимательно следить за происходящим в стране. «Теперь будет так интересно наблюдать за политикой на Украине: вся политика как комедийное шоу», — отвечала собеседница миллиардера. Больше всего его интересовала коррупция, причем он нисколько не скрывал, что хочет заработать на взяточничестве в республике. «Да, это смешно, но это изощренная коррупция, на этом будут сделаны огромные деньги. Огромные. Я бы хотел увидеть тебя в роли женщины-олигарха», — подчеркивал Эпштейн в переписке. С помощью подобных заданий финансист «воспитывал» девушек и давал им возможность стать полезными в элитных кругах. За два дня до смерти он составил завещание, в котором солидное наследство досталось его подруге из Белоруссии Карине Шуляк, с которой они были парой почти 10 лет. Женщина получила активы на сумму в 49 миллионов долларов и даже частный остров Little Saint James в Карибском море.

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Также она стала обладательницей обручального кольца с бриллиантом в 33 карата и недвижимости в Нью-Йорке, Париже и Флориде. Фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании Эпштейн стал в 2008 году. Он признал вину и пробыл в тюрьме около 13 месяцев. В 2019-м миллиардера обвинили в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. В августе того же года Эпштейн свел счеты с жизнью прямо в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы. Юрист Иван Соловьев рассказал aif.ru, что написанное в тюрьме завещание является законным, однако все оформленные до него документы могли аннулировать. «Тяжесть обвинения в том или ином преступлении при оставлении завещания не играет никакой роли», — уточнил он. Эксперт добавил, что негативных последствий для самого получателя наследства быть не может. По его словам, Шуляк придется расстаться с богатством только в том случае, если деньги признают полученными преступным путем. «Но, как я понимаю, претензий у правоохранительных органов нет», — подчеркнул юрист.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Связь Зеленского с кланом Байденов Имя Зеленского всплыло в рассекреченных файлах, относящихся к Трампу. Чаще всего упоминание украинского президента можно встретить в связи с одним телефонным разговором Эпштейна с американским лидером 25 июля 2019 года. Именно на основе этих данных противники Трампа пытались инициировать импичмент. Они утверждали, что глава США давил на Зеленского, чтобы тот запустил расследование против Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma, подозреваемой в коррупции. По словам противников республиканца, тот пошел на шантаж и грозился заморозить военную помощь республике на сумму 250–400 миллионов долларов.

Фото: Evan Vucci — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сам Трамп обвинения в свой адрес опроверг, но уточнил, что действительно обсуждал Байденов и коррупцию на Украине. Важно отметить, что среди опубликованных Минюстом США материалов оказались разного рода интернет-спам, подборки новостей из прессы, ветки обсуждения на форумах. Всего архив состоит из 3,5 миллиона страниц, более 180 тысяч изображений и двух тысяч видео. Среди этого огромного объема информации можно отыскать практически любого мирового лидера, однако именно Зеленский по странному совпадению часто оказывался в документах в скандальном контексте.