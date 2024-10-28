Сегодня 14:59 Тупой и еще тупее. Стоит ли кандидатам в президенты США мериться IQ? Публицист Белов описал кандидатов на выборах в США словами «тупой и еще тупее» 0 0 0 Фото: Syndi Pilar/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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«Дайте угадаю, вы за Трампа? Угадал?» — «Да, догадка хорошая!» — «Каким будет мир, если Трамп придет на второй срок?» — «Я знаю, каким будет мир, если мы пустим Камалу. Все будет плохо. Никакой политики не будет. У нее IQ как у столба». Такой «диалог на бегу» состоялся между журналистом одного из американских телеканалов и известным голливудским актером Мэлом Гибсоном.

Оставив в стороне политические предпочтения признанной звезды мирового кинематографа, отмечу, что Гибсон далеко не первый, кто позволил себе публично усомниться в когнитивных функциях головного мозга нынешнего вице-президента США. Не так давно ее соперник Дональд Трамп, выступая в трехчасовом подкасте с бывшим комиком и комментатором MMA Джо Роганом, заявил, что Харрис имеет очень низкий уровень IQ, и предложил ей пройти соответствующий тест. «Камала имеет очень низкий IQ. Знаете, я тоже за тесты. Считаю, что каждый, кто баллотируется на пост президента, должен пройти тест», — подчеркнул Трамп. Причиной подобного выпада республиканца в сторону ставленницы глобалистов стало заявление последней, в котором она, ссылаясь на слова бывшего начальника штаба Трампа Джона Келли, рассказала, что 45-й президент США якобы неоднократно в положительном ключе высказывался об Адольфе Гитлере.

Фото: Камала Харрис. Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Никаких доказательств такому утверждению Харрис, разумеется, не предоставила. Словоблудие в духе «одна бабка сказала» явно не в счет, особенно когда речь идет о столь серьезных обвинениях. Потому ей за это тут же «напихали» различные американские политические и общественные деятели, в том числе связанные с темой холокоста, заодно напомнив сменщице Байдена на посту кандидата в президенты известную истину: иногда лучше все же жевать, чем говорить. Так, чернокожий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс — член Демократической партии США, на минуточку — заявил, что не считает Трампа фашистом (так называла его сама Харрис, заодно еще обозвав соперника «психом, который стремится к неограниченной власти»), поскольку знает, «что сделал Гитлер и как выглядит фашистский режим».

Фото: Дональд Трамп перед дебатами с Харрис. Li Rui/XinHua / Global Look Press

Одна из жертв холокоста, американец Джерри Уартски также резко осудил неразборчивость вице-президента в выражениях, подчеркнув, что «знает о Гитлере больше, чем Камала Харрис когда-либо узнает за тысячу жизней». «Обвинять президента Трампа в том, что он как Гитлер, — худшее, что я слышал за 75 лет, что живу в Соединенных Штатах», — заявил Уартски, потребовав от Харрис извиниться «перед всеми, кто был убит Гитлером, за повторение этой лжи».

Фото: Дебаты Трампа и Харрис. Jeremy Hogan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но если идиоматическое выражение «язык как помело» (представим, что таковое есть в английском языке) давно можно считать одной из лучших характеристик ментальных способностей кандидатки-демократки, и на это, по большому счету, никто уже не обращает особого внимания, то ее «умение» выбирать себе амбассадоров собственной избирательной кампании, вероятнее всего, войдет в историю, став поистине притчей во языцех.

Чтобы понять уровень идиотизма, до которого докатились Харрис и глобалисты, достаточно упомянуть, что гимном ее избирательной кампании стала композиция Freedom в исполнении Бейонсе. Саама певица активно поддерживает вице-президента, выступая, по сути, ее доверенным лицом.

Вот только лицо это с недавних пор настолько запачкано грязью скандалов, а, возможно, и кровью заказных убийств, что отмыться от такого Харрис не поможет ни одна PR-прачечная.

Фото: Бейонсе. Trish Badger/Keystone Press Agency / Global Look Press

Дело в том, что бывшая солистка группы Destiny’s Child проходит по делу небезызвестного репера Шона Комбса, именуемого также Puff Daddy, P. Diddy и Diddy, обвиняемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Как полагают детективы, расследующие это дело, если Комбса можно называть преступным королем американского шоубиза, то его королевой, скорее всего, была именно Бейонсе, замешанная, как многие полагают, в физическом устранении конкуренток по музыкальному бизнесу. В частности, речь идет о погибшей во время довольно странной авиакатастрофы «принцессы R&B и королевы урбан-попа» исполнительницы Алии (Aaliyah). Насколько все эти обвинения обоснованы — решит следствие. Тем не менее Харрис, не будь она действительно законченной дурой, так сильно привязывать себя к Бейонсе однозначно не стоило.

Фото: Камала Харрис и Бейонсе. IMAGO/Trish Badger/imageSPACE / Global Look Press

Впрочем, делать вид, будто на выборах ей противостоит «гигант мысли и отец американской демократии», неправильно. Сопернику Харрис тоже не помешало бы следить за языком, пользуясь еще одной народной мудростью — «молчи, за умного сойдешь». А то ведь за слова о том, что он якобы угрожал Путину «ударом по Москве», рано или поздно придется ответить. Разумеется, выборы в США — это давно больше политическое шоу, чем реальное определение пути, по которому дальше пойдет страна. И все же сложно не заметить, что за последние десятилетия западная демократия, превратившись, по сути, в соревнование политических марионеток, плавно скатилась от выбора между плохим и худшим к альтернативе с участием тупого и того, кто еще тупее. Печально.