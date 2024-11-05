Выборы президента в США могут стать последними — Маск
Маск: если Трамп проиграет выборы, они станут последними в США
В случае победы на президентских выборах Камала Харрис вместе со своей командой закроет социальную сеть X. Об этом в новом интервью американскому комику, ведущему и комментатору Джо Рогану заявил бизнесмен Илон Маск. Кроме того, миллиардер поделился прогнозом о том, что ждет страну, если победу на выборах одержит кандидат от демократов.
По мнению бизнесмена, если Трамп проиграет, эти выборы в целом будут последними для США.
«Я думаю, вы правы. И думаю, что многие уже начинают приходить в себя и это понимать», — ответил ему Роган.
Отдельно он высказался о судьбе принадлежащей ему социальной сети, выразив уверенность, что бывший Twitter закончит работу, если кресло президента займет Харрис.
«Режим Камалы ни за что не допустит существования X», — подчеркнул предприниматель.
Тогда Роган поинтересовался, в чем причина такого прогноза и есть ли предпосылки, чтобы рассуждать в таком ключе.
«Да», — лаконично ответил бизнесмен.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократов на них представляет Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп. Его главным спонсором, к слову, стал Илон Маск, пожертвовав на предвыборную кампанию политика десятки миллионов долларов.