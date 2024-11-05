Маск: если Трамп проиграет выборы, они станут последними в США

В случае победы на президентских выборах Камала Харрис вместе со своей командой закроет социальную сеть X. Об этом в новом интервью американскому комику, ведущему и комментатору Джо Рогану заявил бизнесмен Илон Маск. Кроме того, миллиардер поделился прогнозом о том, что ждет страну, если победу на выборах одержит кандидат от демократов.

По мнению бизнесмена, если Трамп проиграет, эти выборы в целом будут последними для США.

«Я думаю, вы правы. И думаю, что многие уже начинают приходить в себя и это понимать», — ответил ему Роган.