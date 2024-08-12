Ездил ради бэд-трипов. Посетительница центра в Перу — о подозреваемом в убийстве россиянки
Бывшая пациентка Dos Mundos: украинец, убивший россиянку, часто нарушал правила
Бывшая посетительница центра Dos Mundos («Два мира») в Перу, где уроженец Украины, предположительно, убил россиянку, рассказала об опыте отдыха там вместе с подозреваемым, а также охарактеризовала погибшую. Подробностями она поделилась с 360.ru.
«Я была с ним в прошлом году в этом центре. Dos Mundos посещают разные люди: кто-то отправляется туда на лечение, а кто-то едет под влиянием различных историй исцеления. Там есть категория людей, которые работают волонтерами. Этот [мужчина] был из числа тех, кто ездил туда ради психоделических трипов. По нему это было видно», — пояснила девушка.
Ее удивило отсутствие влияния на организм уроженца Украины больших доз запрещенных веществ и напитков из растений, которые якобы употребляли участники церемоний. Также бывшая посетительница центра рассказала, что мужчина любил нарушать правила во время отдыха в Dos Mundos. Этой чертой характера он запомнился многим, отметила собеседница 360.ru.
Погибшую, по ее словам, знакомые характеризовали как доброго и отзывчивого человека.
«Возможно, она пыталась помочь этому парню, но попала в такую трагическую историю», — предположила девушка.
Не пациенты, а «друзья» центра
В самом Dos Mundos заявили, что ни убитая россиянка, ни украинец пациентами центра не являлись.
Мы хотим сразу уточнить, что они были, скорее, посетителями, друзьями, благодаря доверию, которое они имели, поскольку ранее действительно были пациентами — приходили к нам трижды, примерно четыре года назад.
Пепе Ордоньес
основатель Dos Mundos
«Она русская, но жила на Бали, поэтому, находясь в Лиме, узнала, что ее рейс из Лимы в Бали был утерян, и попросила разрешение остаться, пока не сможет решить вопрос с билетом. Это было примерно три недели назад. Мы всегда рады принимать гостей», — рассказал основатель Dos Mundos Пепе Ордоньес.
В центре, по его словам, погибшая встретила пациента с Украины. Мужчина также остался там жить из-за проблем с рейсом.
«Мы обратились к администрации, чтобы сообщить, что люди, которые не проходят лечение, не могут оставаться долго. В результате [украинец] и пострадавшая уехали, а потом вновь вернулись и, кажется, направились в лагуну Саусе. Позже они снова исчезли, возможно, уехали в Тарапото или Юримагуас. Они вернулись в среду, а на следующий день был инцидент», — отметил Ордоньес.
Он добавил, что убийство произошло не на территории центра, а примерно в 400 километрах от него. Сейчас сотрудники ожидают результатов расследования.
Также 360.ru дозвонился до матери погибшей. Она пояснила, что не знала о планах дочери отправиться на лечение за границу.
Ранее стало известно о жестоком убийстве россиянки Людмилы Л., которая приезжала в Перу к местному шаману для изучения ритуалов и духовных практик. Подозреваемым стал уроженец Украины по имени Иван.