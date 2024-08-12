Бывшая посетительница центра Dos Mundos («Два мира») в Перу, где уроженец Украины, предположительно, убил россиянку, рассказала об опыте отдыха там вместе с подозреваемым, а также охарактеризовала погибшую. Подробностями она поделилась с 360.ru.

«Я была с ним в прошлом году в этом центре. Dos Mundos посещают разные люди: кто-то отправляется туда на лечение, а кто-то едет под влиянием различных историй исцеления. Там есть категория людей, которые работают волонтерами. Этот [мужчина] был из числа тех, кто ездил туда ради психоделических трипов. По нему это было видно», — пояснила девушка.

Ее удивило отсутствие влияния на организм уроженца Украины больших доз запрещенных веществ и напитков из растений, которые якобы употребляли участники церемоний. Также бывшая посетительница центра рассказала, что мужчина любил нарушать правила во время отдыха в Dos Mundos. Этой чертой характера он запомнился многим, отметила собеседница 360.ru.

Погибшую, по ее словам, знакомые характеризовали как доброго и отзывчивого человека.

«Возможно, она пыталась помочь этому парню, но попала в такую трагическую историю», — предположила девушка.

Не пациенты, а «друзья» центра

В самом Dos Mundos заявили, что ни убитая россиянка, ни украинец пациентами центра не являлись.