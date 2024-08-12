Стало известно, чем занималась убитая украинцем россиянка в Перу

Shot: убитая украинцем россиянка в Перу приезжала к местному шаману

Mariana Bazo
Фото: Mariana Bazo/Global Look Press

Жестоко убитая гражданином Украины в Перу россиянка Людмила Л. приезжала в страну к местному шаману для изучения ритуалов и духовных практик. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, убитая познакомилась с основателем центра комплексного развития «Дос Мундос» Пепе Ордоньесом несколько лет назад в России.  Россиянка училась у шамана девять лет, постоянно проживая с двумя дочерьми-подростками и мужем в Таиланде, где у нее был собственный лечебный центр.

По предварительным данным, вечером 8 августа ее убил гражданин Украины Иван К., тело женщины нашли в номере на третьем этаже гостиницы «Дос Мундос». В Сети сообщали, что мужчина расчленил жертву.

Утром в понедельник должно было состояться слушание об избрании подозреваемому меры пресечения, однако украинец потерял сознание, его отправили в больницу.

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