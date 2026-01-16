Сегодня 23:36 Европу расколол Путин или испугал Трамп: почему в ЕС снова заговорили о дружбе с Россией? Политолог Ежов: для нормализации отношений с Европой должны смениться ее элиты 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Великобритания

Эммануэль Макрон

Международные отношения

Евросоюз

Фридрих Мерц

Среди лидеров Европы намечается новый раскол: пока в Германии говорят о возобновлении диалога с Россией, а Чехия в открытую заявляет о необходимости «болезненных уступок» для Украины ради мира, британцы отвергают любую возможность восстановления дипломатических контактов. Действительно ли в ЕС готовы к разговору и что необходимо сделать для нормализации российско-европейских отношений, выяснил 360.ru.

О спорах вокруг идеи о диалоге с российским лидером Владимиром Путиным сообщила газета Politico. Источники журналистов заявили, что усилиям некоторых стран Европы сопротивляется Великобритания. Ее представители разошлись во мнении с французскими и итальянскими политиками на этот счет. «Глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине», — указали в материале.

Интересно Свою лепту в разлад, возможно, внес и президент Чехии Петр Павел, когда на пресс-конференции в Киеве заявил о болезненных уступках, на которые должна пойти Украина в рамках мирного урегулирования. Свою лепту в разлад, возможно, внес и президент Чехии Петр Павел, когда на пресс-конференции в Киеве заявил о болезненных уступках, на которые должна пойти Украина в рамках мирного урегулирования.

Европа, по версии авторов статьи, опасается, что ее роль в вопросе урегулирования существенно снизится, хотя британцы и говорят об определяющем участии как ЕС, так и Украины в обозначении условий завершения конфликта.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa / www.globallookpress.com

Кто из глав ЕС хочет диалога с Москвой Пока Лондон трубит об усилении давления на Россию, канцлер Германии Фридрих Мерц указал на необходимость баланса в отношениях с государством. Он также назвал страну крупнейшим соседом Европы.

«Если нам удастся достичь долгосрочного примирения с Россией, если воцарится мир, <…> тогда Евросоюз и Германия пройдут еще одно испытание», — подчеркивал Мерц. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что время для возобновления диалога с Россией пришло. С ней согласилась представитель ЕК Паула Пиньо, аналогичные мысли озвучивал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Интересно В Европе даже подумывают о том, чтобы назначить спецпредставителя для переговоров с Россией. Politico среди возможных кандидатов на эту роль назвала президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. В Европе даже подумывают о том, чтобы назначить спецпредставителя для переговоров с Россией. Politico среди возможных кандидатов на эту роль назвала президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

В Кремле высказанные публично позиции сочли существенной подвижкой и эволюцией, напомнив о недавних утопических высказываниях европейских чиновников. «Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это не покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе — с русскими нужно говорить», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

США отошли в сторону — Европа заговорила Предположить, что на Европу снизошло озарение, конечно, можно, но, скорее всего, ситуация гораздо проще. Об этом в беседе с 360.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России политолог Дмитрий Ежов. «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки постепенно выходят из процесса урегулирования на Украине. Хочется кому-то это воспринимать как данность либо нет, но это происходит, потому что США акцентируют внимание на абсолютно других проектах», — сказал он. К тому же европейские лидеры стали понимать, что Украина отошла чуть ли не на третий план в мировой повестке.

Перспективы очевидны. Россия и США в состоянии решить все без Европы. Поэтому сейчас она говорит о том, что хотела бы возобновить диалог. <…> Почему нет, Россия-то не против.

Заявление Мерца по поводу отношений с Россией Ежов объяснил тем, что у канцлера Германии есть собственные определенные интересы и они явно не сводятся к желанию выстроить двусторонний диалог. Реальные приоритеты Европы в целом политолог оценивать не стал. «Похоже, что европейским приоритетом стало движение в никуда, потому что последние несколько лет ЕС это и демонстрирует. У США всегда был приоритет на глобальное лидерство. И, строго говоря, в усилении России не заинтересованы ни Соединенные Штаты, ни Европа», — напомнил собеседник 360.ru.

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via / www.globallookpress.com

Диалог Россия — Европа: возможные перспективы По словам Ежова, европейское политическое пространство действительно переживает раскол, и он будет только усугубляться.

Британия стремится занять место США. <…> Она давно не является членом ЕС, и та позиция, которую озвучивает руководство Великобритании, заметно контрастирует с тем, что говорят лидеры и представители входящих в Евросоюз государств.

Политолог счел действия британцев логичными и отметил, что они только добавляют градус существующим разногласиям. Кто одержит верх в споре о возобновлении диалога с Россией, рассуждать тоже преждевременно. «Среди представителей государств — членов ЕС нет единой четкой позиции в отношении того, как этот диалог устраивать. И вот в этом проблема», — подчеркнул Ежов. Нормализацию отношений с Европой в перспективе он допустил, но отметил, что для этого как минимум должны смениться европейские элиты.