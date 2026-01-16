Европу расколол Путин или испугал Трамп: почему в ЕС снова заговорили о дружбе с Россией?
Политолог Ежов: для нормализации отношений с Европой должны смениться ее элиты
Среди лидеров Европы намечается новый раскол: пока в Германии говорят о возобновлении диалога с Россией, а Чехия в открытую заявляет о необходимости «болезненных уступок» для Украины ради мира, британцы отвергают любую возможность восстановления дипломатических контактов. Действительно ли в ЕС готовы к разговору и что необходимо сделать для нормализации российско-европейских отношений, выяснил 360.ru.
О спорах вокруг идеи о диалоге с российским лидером Владимиром Путиным сообщила газета Politico. Источники журналистов заявили, что усилиям некоторых стран Европы сопротивляется Великобритания. Ее представители разошлись во мнении с французскими и итальянскими политиками на этот счет.
«Глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине», — указали в материале.
Европа, по версии авторов статьи, опасается, что ее роль в вопросе урегулирования существенно снизится, хотя британцы и говорят об определяющем участии как ЕС, так и Украины в обозначении условий завершения конфликта.
Кто из глав ЕС хочет диалога с Москвой
Пока Лондон трубит об усилении давления на Россию, канцлер Германии Фридрих Мерц указал на необходимость баланса в отношениях с государством. Он также назвал страну крупнейшим соседом Европы.
«Если нам удастся достичь долгосрочного примирения с Россией, если воцарится мир, <…> тогда Евросоюз и Германия пройдут еще одно испытание», — подчеркивал Мерц.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что время для возобновления диалога с Россией пришло. С ней согласилась представитель ЕК Паула Пиньо, аналогичные мысли озвучивал и президент Франции Эммануэль Макрон.
В Кремле высказанные публично позиции сочли существенной подвижкой и эволюцией, напомнив о недавних утопических высказываниях европейских чиновников.
«Фиксировали прозвучавшие за последние дни заявления целого ряда европейских лидеров, а именно из Парижа, из Рима, и даже из Берлина, как это не покажется странным, в пользу того, что все-таки, чтобы была стабильность в Европе — с русскими нужно говорить», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
США отошли в сторону — Европа заговорила
Предположить, что на Европу снизошло озарение, конечно, можно, но, скорее всего, ситуация гораздо проще. Об этом в беседе с 360.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве России политолог Дмитрий Ежов.
«Мы видим, что Соединенные Штаты Америки постепенно выходят из процесса урегулирования на Украине. Хочется кому-то это воспринимать как данность либо нет, но это происходит, потому что США акцентируют внимание на абсолютно других проектах», — сказал он.
К тому же европейские лидеры стали понимать, что Украина отошла чуть ли не на третий план в мировой повестке.
Перспективы очевидны. Россия и США в состоянии решить все без Европы. Поэтому сейчас она говорит о том, что хотела бы возобновить диалог. <…> Почему нет, Россия-то не против.
Заявление Мерца по поводу отношений с Россией Ежов объяснил тем, что у канцлера Германии есть собственные определенные интересы и они явно не сводятся к желанию выстроить двусторонний диалог. Реальные приоритеты Европы в целом политолог оценивать не стал.
«Похоже, что европейским приоритетом стало движение в никуда, потому что последние несколько лет ЕС это и демонстрирует. У США всегда был приоритет на глобальное лидерство. И, строго говоря, в усилении России не заинтересованы ни Соединенные Штаты, ни Европа», — напомнил собеседник 360.ru.
Диалог Россия — Европа: возможные перспективы
По словам Ежова, европейское политическое пространство действительно переживает раскол, и он будет только усугубляться.
Британия стремится занять место США. <…> Она давно не является членом ЕС, и та позиция, которую озвучивает руководство Великобритании, заметно контрастирует с тем, что говорят лидеры и представители входящих в Евросоюз государств.
Политолог счел действия британцев логичными и отметил, что они только добавляют градус существующим разногласиям. Кто одержит верх в споре о возобновлении диалога с Россией, рассуждать тоже преждевременно.
«Среди представителей государств — членов ЕС нет единой четкой позиции в отношении того, как этот диалог устраивать. И вот в этом проблема», — подчеркнул Ежов.
Нормализацию отношений с Европой в перспективе он допустил, но отметил, что для этого как минимум должны смениться европейские элиты.