Россия — европейская страна, с ней нужно добиться баланса в отношениях. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, слова которого привела газета Welt .

«Если нам удастся достичь долгосрочного примирения с Россией, если воцарится мир, <…> тогда Евросоюз и Германия пройдут еще одно испытание», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз, предлагая временное прекращение огня на Украине, пытается добиться для киевского режима передышки, чтобы вновь насытить страну оружием и деньгами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в конце прошлого года призвала воздержаться от поездок в Германию без острой необходимости, поскольку власти страны регулярно нарушают права россиян.