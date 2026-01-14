14 января 2026 00:22 Без надежды на чудо. Почему в Европе вдруг заговорили о контактах с Россией? 0 0 0 Фото: Владимир Путин выступает на саммите в Бельгии. Delmi Alvarez/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Что-то странное происходит в европейском «королевстве». Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, выступая на традиционном брифинге в Брюсселе, согласилась с мнением итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости «говорить с Россией». По словам чиновницы, однажды руководство ЕС будет вынуждено начать переговоры с Москвой, от которых активно уклонялось на протяжении четырех лет.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом Путиным», — заявила Пиньо. Что ж, подобное признание, даже данное явно скрепя сердце и ограниченное ремаркой о том, что пока Европа к этому не готова, ибо «еще не на том уровне», можно считать даже сенсационным. Точнее, можно было бы, если бы не обстоятельства, в которых оно прозвучало. А они, увы, не в пользу европейцев, оказавшихся явно неспособными вести войну против России пусть и руками Украины, но без помощи США. Судите сами. Как написало издание Politico, в Евросоюзе усиливается раскол из-за выделенных 90 миллиардов евро Киеву. В то время как Франция в лице Эммануэля Макрона призывает потратить все эти деньги на закупку оружия у предприятий европейского ВПК, Германия и Нидерланды продолжают лоббировать интересы американского военпрома.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И пока «кумушки» спорят да рядятся меж собой, киевский режим все острее ощущает нехватку западной помощи. Похожая история — с планами европейских членов НАТО отправить свои воинские контингенты на Украину в качестве гарантов ее безопасности. Против категорически возражает Россия, поскольку это было бы то же членство в альянсе, только в профиль. По мнению журналистов Bloomberg, франко-британская инициатива по размещению войск на Украине в случае прекращения огня «не соответствует реальным оборонным возможностям Европы и вряд ли станет сдерживающим фактором для России». При этом США, как выяснилось, вообще не склонны давать Киеву какие-либо гарантии. Они сейчас куда больше увлечены освоением украинских недр, причем за бесценок. Это фактически превращает освоение в разграбление — традиционное для американского империализма.

Фото: Roman Denisov/Global Look Press/ / www.globallookpress.com

На этом фоне, понимая, что полагаться на Штаты больше нет причин, более 70% граждан Германии выступают за создание общеевропейской армии. Против с разной степенью категоричности высказались лишь четверть опрошенных. Как верно охарактеризовали сложившуюся ситуацию сербские СМИ, хотя капитуляция Украины становится все ближе, Владимир Зеленский и европейские лидеры ведут себя так, будто они победили в конфликте. «Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план», — написало издание Novosti. По словам автора публикации, Киев в самом скором времени может ожидать банкротство, ибо «денег на поддержание конфликта у Европы нет и больше не будет».

Таким образом, первые намеки на готовность говорить, стало бы и договариваться, прозвучавшие от представительницы Еврокомиссии — сигнал о том, что в ЕС начинают осознавать проигрышность своей позиции. А главное — терять веру в некое чудо, которое сумело бы изменить ситуацию в пользу Запада и помогло бы ему победить Россию.

Нет, чуда не будет. Дед Мороз, как известно, плохим «детям» подарков не приносит. А европейцы были очень плохими.