Европейцы уже должны России миллиарды: как идея с репарациями приближает капитуляцию Киева

США объявили Европе, что пока не присоединятся к инициативе с «репарационным кредитом» для Украины за счет замороженных активов России. Свое решение Вашингтон объяснил опасениями из-за рисков для рынков. Казалось бы, при чем тут Штаты, если воровством собралась заниматься Европа? Однако в действительности все далеко не так просто.

США решили слиться Об отказе США (по крайней мере, по состоянию «здесь и сейчас») подключаться к идее о «репарационном займе» накануне сообщили источники Bloomberg. По их словам, заявлено об этом было на полях встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе. «Американские чиновники проинформировали своих европейских коллег, что они пока не будут присоединяться к инициативе [по замороженным активам]», — заявили собеседники агентства. Нежелание содействовать плану Европы чиновники из США объяснили рисками для стабильности рынков.

План о новом кредите для Киева разрабатывает ЕС, но хочет привлечь к участию и страны G7. По замыслу Европы, Украина может получить 140 миллиардов евро, которые нужно будет вернуть только при условии, если Россия компенсирует ей ущерб, причиненный за время боевых действий. Отсюда и название «репарационный». Конфискацию средств России в Брюсселе при этом исключают. Что до позиции Москвы, то в Кремле неоднократно называли изъятие активов страны незаконным, а также сравнивали это с самым настоящим воровством.

Три красные линии Бельгии Несмотря на отсутствие поддержки со стороны США, уже 23 октября лидеры стран ЕС собираются поручить Еврокомиссии подготовить правовой документ, который даст старт использованию прибыли от замороженных российских активов на 140 миллиардов евро. Спусковым рычагом для этого стала позиция Бельгии, ведь именно на ее территории находится депозит Euroclear, где хранится большая часть средств России. Сначала, как известно, премьер Барт Де Вевер выступал против использования активов без гарантий разделения рисков между всеми членами ЕС. Однако теперь, по данным Politico, Брюссель официально подтвердил, что не будет блокировать инициативу при соблюдении нескольких условий, или так называемых трех красных линий, а именно: отказ от прямой конфискации активов;

юридические гарантии от потенциальных судебных рисков;

возможности экстренного возврата средств, если Euroclear будет обязан вернуть их России. В качестве компромисса ЕК предложила создать систему страховки. Предполагается, что она даст возможность компенсировать убытки членам Евросоюза, если им придется возвращать долг.

Рассуждения о «репарационном кредите» для Украины, к слову, не находят бурного одобрения в западной прессе. Так, например, газета Frankfurter Rundschau на днях предупредила, что намерение ЕС обеспечить этот заем за счет замороженных активов России в конечном итоге ударит по рядовым европейским налогоплательщикам. Также издание отметило, что даже сторонники «репарационного кредита» допускают, что «риск дефолта по кредитам» на Украине «составляет почти 100%». И если Россия не пойдет на выплату так называемых репараций (а она на это идти не собирается), то ответственность за кредит могут понести страны — члены ЕС. То есть в конечном итоге за действия ЕС придется заплатить жителям Европы. Более того, европейские налогоплательщики уже должны России, отмечает политолог Никита Подгорнов.

Фото: РИА «Новости»

Все дело в том, что сейчас «репарационный кредит» оформляется под тезис «экономика РФ в плачевном положении, и Путин вот-вот сдастся». Параллельно разгоняется и другой тезис — об очень-очень сильном НАТО, который непременно окружит Россию. «Это все прогрев для европейского налогоплательщика, который мы слышим из официальных источников. Мы занимаем деньги, потому что будем воевать с РФ и победим. Они за все заплатят. При этом все адекватные оценки — в том, что Россия не просто не заплатит никакие репарации, но и потребует возмещения всех „доходных“ изъятий. То есть европейский налогоплательщик уже должен миллиарды России», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Самые низкорейтинговые лидеры в истории своих государств определяют будущее ЕС на поколения вперед. Европа продолжает катиться в долговую яму. Закончится все развалом конструкции, когда каждый будет выбираться из нее по-своему. И сильный будет пожирать слабого. Никита Подгорнов

И сейчас, по оценке специалиста, ситуация вокруг замороженных активов России гораздо важнее бурно обсуждаемых ракет Tomahawk, которые так просит Киев, но не торопится давать Дональд Трамп. «Замороженные активы — это важнейшее. „Томагавки“ не так важны, как это. Потому что это прямое финансирование (и единственное) Украины. Не будет миллиардной поддержки из замороженных активов — не будет возможности сопротивляться», — подчеркнул он.

Таким образом, Киеву светит финансовая капитуляция. И ключевую роль для ее приближения может сыграть как раз американский президент. Пока Трамп давит на стороны с помощью пресловутых ракет, но следующий цикл этого давления, по прогнозу Подгорнова, будет именно вокруг замороженных активов.

В Киев и ЕС — сигнал, что их нельзя трогать. И чуть ли не пора размораживать. В Москву — сигнал, что их дозволено будет изъять. И где-то по центру попытаться свести позиции. Никита Подгорнов

И тут может возникнуть вопрос: стоп, а почему вообще речь о Вашингтоне, когда план с активами — это европейская история? Вместо ответа политолог предложил вспомнить, как оформлялось изъятие по прибыли.

Джанет Йеллен, будучи министром финансов США в администрации Джо Байдена, оформила всю эту схему вокруг windfall profits. «Именно она раскрыла зонтик не только над изъятием прибыли, но и расширением изъятий в рамках обсуждения G7. Без этой санкции от Вашингтона Бельгия и ЕС не решились бы на (воровство)», — пояснил специалист.

Фото: Aaron Schwartz / www.globallookpress.com

Иными словами, без американского зонтика и позволения США ЕС ничего делать не будет. А если бы это было не так, то уже давно бы сделал, ведь деньги на украинский кейс кончились не сейчас, а еще год назад. Пока Евросоюз продолжает пытаться убедить американцев, что средства от активов пойдут в Штаты через закупку вооружений. Но в Вашингтоне и так прекрасно понимают, что деньги на закупку вооружения пойдут в любом случае, потому что других источников получения оружия у Киева и ЕС просто нет. «Вопрос, как разбить узел, что вооружений на Украине быть не должно. Как первопричина и цель СВО. Это уже переговорное давление на Кремль. Гарантии безопасности по отношению к РФ. Самая важная часть переговоров будет вокруг финансирования Украины через изъятие активов. Вашингтон может давить этим оружием и на ЕС — Киев, и на Москву», — резюмировал политолог.