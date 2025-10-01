В Евросоюзе царит смятение — все из-за идеи беспроцентного кредита для Украины за счет замороженных российских активов. За его выдачу выступает Фридрих Мерц. По его мнению, предложение это отличное, а средства надо пустить на закупку военной техники. Против кредита под «репарации» уже выступили премьер Бельгии и лидер Франции. С опаской смотрит на все это и Европейский центральный банк. Почему канцлер Германии так топит за «репарационный кредит» и чем на самом деле очень рискует ЕС, разбирался 360.ru.

Что назвали «репарационным кредитом» для Украины В конце сентября немецкий канцлер предложил механизм предоставления Киеву беспроцентного кредита на 140 миллиардов евро за счет заблокированных российских активов. При этом использовать средства он предлагает только для закупки техники для ВСУ, но не на покрытие общего бюджета республики. Аналогичное предложение выдвинула и Еврокомиссия.

По этой схеме кредит будет погашен только после того, как Россия возместит ущерб, причиненный инфраструктуре Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, высказываясь об этом плане, уточняла, что часть предполагаемого «репарационного кредита» направят ​​на оборонные закупки в Европе.

Если европейцы придут к консенсусу и примут решение, у них получится сильно упростить для себя финансирование Украины. Но главный риск в виде гипотетического оттока капитала никуда не денется, так как инвесторы вполне могут счесть эту схему фактическим изъятием средств, ведь вероятность выплаты каких-то репараций Киеву оценивается как очень невысокая. Кто не поддержал идею с кредитом под «репарации»?

Инициатива с «репарационным кредитом» уже не нашла понимания и поддержки у бельгийского премьера Барта Де Вевера. Он предупредил, что арест активов центрального банка третьей страны создаст «опасный прецедент». Причем не только для Бельгии, но и для всего Евросоюза. Его точку зрения разделил Эммануэль Макрон. По его словам, при рассмотрении вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву нужно учитывать и уважать международное право.

Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право. Об этом также напомнил премьер-министр Бельгии. Эммануэль Макрон

Выразили тревогу и в Европейском центральном банке. По оценке ЕЦБ, использование российских активов без надлежащей юридической базы способно дестабилизировать финансовую систему Евросоюза. И что тогда: прощайте, глобальные инвесторы. Несколькими днями ранее Politico узнала, что в ЕС изучают способ изъять активы России в пользу Украины без участия Венгрии, которая препятствует этому плану. А для того чтобы решение приняли, нужно заручиться поддержкой всех 27 стран — участниц объединения. Но ЕК, по данным газеты, набрасывает варианты, как бы так юридически ловко взять и исключить Будапешт из процесса.

ЕС, страны G7 и Австралия после начала военных действий на Украине заморозили около 280 миллиардов долларов (260 миллиардов евро) российских активов, большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Президент Владимир Путин говорил, что нарушение международных норм и «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Российская сторона подчеркивала, что обратится в суды, если Запад примет те или иные решение в отношении замороженных российских средств.

О критике плана из-за его крупных рисков и неразберихи по ряду пунктов узнало и издание Euractiv. Одно из основных разногласий, по его информации, касается самого размера кредита. Мерц, как мы помним, оценил его в 140 миллиардов евро, а официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари — в 170 миллиардов евро. Также остается совершенно непонятным то, как Еврокомиссия собирается выполнять обещание о «мобилизации» средств, не затрагивая их «права собственности». Никаких подробностей никто не дал, но это, констатирует Euractiv, «симптоматично» для Еврокомиссии и для Урсулы фон дер Ляйен, которая «не обладает элементарной экономической грамотностью».

Главные риски от кредита под репарации для самой Европы Как бы в ЕС сейчас ни называли планируемый кредит, если убрать все эти словесные трюки и прочие трудности перевода, все это будет называться одним словом — воровство, подчеркнул в беседе с 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

«Они уже четвертый год думают, что бы с активами сделать, придумывают подходящие правильные слова для своих нарушений. Но Брюссель опасается абсолютно правильно. Потому что политическое вмешательство тут повлечет очень тяжелые последствия», — указал эксперт.

Сегодня стало известно, что ЕК перевела Киеву транш, обеспеченный доходами от замороженных активов России. Его сумма составила четыре миллиарда евро. Половину этих средств потратят на производство и закупку беспилотников.

Все дело в том, что если на замороженные активы России наложат руки, это автоматически подорвет доверие ко всей европейской финансовой системе. А следом по принципу домино сложатся и самые надежные швейцарские банки, самые надежные в мире финансовые гавани Британии и так далее. «А репутация в финансовом мире зарабатывается очень долго. И конечно, они опасаются ухода инвесторов, которые, видя такую работу под политическим контролем, предпочтут просто перевести свои средства», — пояснил Маркелов.

И так, по сути, на маленьких деньгах российских, на 300 миллиардах, вся европейская система полетит. И тогда мало не покажется. А восстанавливаться ей потом лет 50-70, даже при наших скоростях. Вот чего они боятся. Сергей Маркелов

Зачем Мерц мутит воду Политолог и публицист Никита Подгорнов при этом видит в схеме «репарационного кредита» под замороженные активы попытку Германии уйти от ответственности, получив при этом прямую (прежде всего политическую) выгоду.

По его оценке, происходящее смахивает на маниакальное (похоже, очень личное) желание Мерца стать «лидером Европы». И лидерство это канцлер ФРГ понимает не через согласование позиций, а через вседозволенность: нарушать правила и перекладывать ответственность: изымать активы будет Германия, а риски понесут другие. «Берлин получает прямую политическую выгоду. Объявление суммы в 140 миллиардов евро — это сигнал, что именно Мерц способен предложить, как финансировать Украину и продолжать конфликт от лица всей Европы. Но на практике схема устроена так, что финансовая и юридическая нагрузка ложится на Бельгию и ЕЦБ», — развел руками эксперт.

Замороженные активы лежат в Euroclear, и именно туда оформят иски и все репутационные издержки. Брюссель уже четко обозначил: «тело активов» трогать нельзя, максимум — работа по доходам. Для Бельгии любая «капитализация» чужих резервов — это риск потерять статус надежной юрисдикции. Никита Подгорнов

Напомнил политолог и о страхах ЕЦБ из-за возможного подрыва системы права собственности, который чреват ударом по евро как резервной валюте. То есть что получается — канцлер Германии на словах обещает лидерство, но платить за это придется инфраструктуре ЕС и финансовым регуляторам.

«Даже в цифрах наблюдается разнобой: Еврокомиссия говорит о 170 миллиардах евро, Германия — о 140 миллиардах евро. В сухом остатке инициатива Мерца — это игра в немецкую рациональную политэкономию: выгоду забрать себе, а издержки и репутационный удар распределить по партнерам. Умелый ход», — добавил специалист. Правда, вполне возможно, что или ЕЦБ, или Бельгия упрутся и обещанное на словах лидерство быстро превратится в ответственность. «Тогда ставка Мерца обернется ростом стоимости заимствований ЕС и политическим бумерангом для самой Германии. Но видимо, о будущем Германии Мерц не думает. Главное решить проблему „сейчас“, <…> то есть заявить о том, что с минимальной долей вероятности может быть осуществимо», — резюмировал Подгорнов.