Украине хотят дать кредит «под репарации»: это будут последние деньги от ЕС, а дальше что?

Еврокомиссия предложила направить Украине 140 миллиардов евро в качестве «репарационного кредита». Для этого евробюрократы намерены использовать замороженные активы российских инвесторов. «Гениальную» идею уже оценили в киевских пабликах и предупредили: результат от этого будет тот же, как когда даешь в долг лудоману под будущий выигрыш. Отчего в Брюсселе никак не могут это понять?

«Репарационный кредит» Киеву: в чем суть Идею займа, основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.

По информации Reuters, размер «репарационного кредита» ЕС для Украины может достичь 130 миллиардов евро. Точные параметры определят позднее, когда МВФ проведет оценку финансовых потребностей республики в 2026 и 2027 годах.

«Ситуация очень тревожная, раз под такую *** хотят дать денег. Теперь понятно, для чего европейцам устраивают цирк с неизвестными дронами, пугая их вечной русской угрозой. Заем призван помочь Киеву финансировать оборону и должен быть возвращен Украиной только тогда, когда Россия выплатит репарации по мирному соглашению. Ха-ха (это прямо смешно)», — констатировали после таких новостей авторы киевского Telegram-канала «Легитимный». По их мнению, происходящее смахивает на самую натуральную «аферу века». И скорее всего, этот самый «репарационный кредит» будет последним, что получит Киев.

Дальше денег не будет, а значит, максимум война продлится до 2027 года, закончится с худшими условиями, кругом будет разруха, кладбища превратятся в «мегаполисы», да еще на будущее поколения украинцев повесят весь этот долг. Вот это будет перемога. Telegram-канал «Легитимный»

Экономика и так в коме от долгов Тут же в канале напомнили, что бюджет страны на 2026-й полностью зависит от кредитов. По сути, Украина находится в экономической коме. По приблизительным подсчетам, предполагаемого прожиточного минимума в 3209 гривен будет хватать максимум на 13 дней. А дальше что? Банальное выживание. И это при том, что налоговая нагрузка тоже растет. Плюс с января вырастет плата за коммуналку. Отдельно авторы обратили внимание, что соцвыплаты в стране полностью зависят от того, сколько выделят международные доноры. Если они задержат транш, то миллионы людей останутся без пенсий и пособий.

А что бюджет? Ну, в нем почти 65% всех средств уходит на оборонный сектор, а на здравоохранение и образование вместе — меньше 10%. Какие уж тут выплаты. Особенно «оптимистично» для населения выглядит этот расклад с учетом роста цен на продукты. Украина по стоимости продуктовой корзины уже обогнала Польшу, Румынию, Турцию, а по некоторым позициям и Словакию.

«Фактически бюджет-2026 будет бюджетом для войны и чиновников, а не для людей. Граждане поставлены на грань выживания, в то время как элиты и бюрократия продолжают жить в режиме „пир во время чумы“. И если сегодня украинцам не хватает денег на еду и отопление, то завтра при сохранении нынешних приоритетов не хватит уже и на саму жизнь», — заключили авторы «Легитимного».