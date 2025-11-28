Сегодня 06:01 Европа вооружается до зубов, но по этим зубам и получит. Как и зачем ЕС готовится к войне Дандыкин: европейские вояки получат по зубам, если сунутся в Россию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Европа готовится к войне, и это стало заметно не только в кулуарах власти. Еврокомиссия создает «военный Шенген», Франция вводит добровольную военную службу, а Финляндия проводит учения на границе с Россией — это ли не свидетельства политической паранойи, которая основана на ненависти к России. К чему это может привести и как отреагирует Москва на неосмотрительные шаги Европы — в материале 360.ru.

«Военный Шенген» к 2027 году Еврокомиссия планирует создать зону свободного перемещения войск и военной техники по территории ЕС к 2027 году. Документ подписали восемь стран: Германия, Бельгия, Нидерланды, Польша, Литва, Словакия, Чехия и Люксембург. «Официально учреждена Центрально-североевропейская зона военной мобильности (CNE MMA)», — сообщил кабмин Нидерландов.

Фото: РИА «Новости»

Следующим шагом станет создание в Европе своего рода военной Шенгенской зоны. «Военный Шенген» подразумевает облегчение передвижения войск внутри ЕС на случай потенциального конфликта с Россией. Идея заключается в создании внутри Евросоюза зоны с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов.

Новый военный резерв Франции Во Франции в ближайшее время могут объявить о введении добровольной военной службы. Официальных заявлений пока нет, но ранее президент Эммануэль Макрон уже заявлял о необходимости укрепления оборонного потенциала страны из-за растущей международной напряженности. Про создание добровольной службы Макрон говорил еще летом. Он назвал это новой «структурой для служения», созданной для молодежи. Во французской прессе обсуждают, что по различным сценариям предполагают набрать от 10 до 50 тысяч человек. Добровольная служба якобы будет длиться 10 месяцев, а зарплата составит до нескольких сотен евро. По задумке, новая форма службы должна укрепить национальную безопасность и создать дополнительный резерв, который можно мобилизовать в случае опасности. По всей видимости, опасность может исходить только из России.

Фото: Yvan Sonh/XinHua / www.globallookpress.com

Запрет на охоту и военные учения в Финляндии Финляндия, еще недавно нейтральная и дружественная, тоже поддалась военному безумию. Боевую технику перебрасывают из разных частей страны для участия в военных учениях Lively Sentry 25, которые начались 27 ноября. Скопление бронемашин и различных установок финны будут наблюдать на дорогах до 4 декабря. Учения пройдут в области Пяйят-Хяме, столичном регионе Уусимаа, а также в некоторых районах провинции Кюменлааксо, непосредственно граничащей с Россией. В них примут участие 6,5 тысячи военных, из которых четыре тысячи — призывники. В учении также задействовали вертолеты, истребители и беспилотники. В некоторых районах Финляндии ограничили или перекрыли движение на дорогах, а также ввели запрет на охоту из-за военных маневров.

«Получат по зубам» Все эти шаги — явное свидетельство того, что Европа готовится к войне, и скорее всего, к войне с Россией. Какие цели преследует Еврокомиссия, и есть ли у ЕС ресурсы для вооруженного противостояния с ядерной державой, в беседе с 360.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. «Это все серьезно. Что бы мы ни говорили, но они готовятся к войне. И не случайно они торпедируют всякие мирные инициативы для того, чтобы как можно дольше киевский режим воевал, чтобы он затягивал время за счет гибели солдат, до последнего украинца, как они говорят, чтобы они мобилизовались, чтобы они организовали так называемый „военный Шенген“, используя две новых натовских страны — Финляндию и Швецию», — отметил эксперт.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

Об этом все чаще говорят европейские политики, не только глава евродипломатии Кая Каллас, которую Дандыкин назвал безумным политиком, предложившим России разоружиться и сократить армию. Периодически о российской угрозе высказываются президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер. По поводу ресурсов эксперт отметил, что в Европе многого не хватает, но при желании — могут найти. Например, объявить мобилизацию.

Желание такое есть. Причем решать экономические вопросы, какие у них возникли, они не хотят. У них враг — это мы, Россия. И вся политика строится на ненависти к нам. Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин предупредил, что России необходимо не только обеспечивать войска в зоне СВО, но и готовиться к новым испытаниям к концу этого десятилетия, чтобы европейские «вояки получили по зубам». Он напомнил про слова президента Владимира Путина о разнообразном вооружении, способном не только отражать удары, но и наносить поражение врагам, от которого они уже не оправятся. «Но так или иначе эта политическая паранойя сейчас имеет место. Особенно в недавно нейтральной Финляндии, которая позабыла, как было хорошо, когда дружили с Советским Союзом, с Россией, когда многие преступления им, по большому счету, за годы Великой Отечественной простили», — отметил эксперт.

Фото: Laurent Coust/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто главный в этой войне? Добровольная армия во Франции вызвала у эксперта сомнения. Он отметил, что в Пятой Республике боеспособен только Иностранный легион, где служат граждане других стран, пришедшие за французским гражданством. Поэтому набрать 50 тысяч добровольцев в год — это нереально. При этом Дандыкин напомнил, что Франция — ядерная держава, самодостаточная страна с развитым ВПК. Также эксперт отметил и плачевное положение экономики в стране, до которого довел ее президент Макрон. «Многих французов до нищеты довел. Тем не менее надо сказать, что это одна из ведущих стран, которая декларирует походы на Москву. Но я хочу сказать, что сколько бы французы не занимались вот такими действиями, ничего у них не получалось. Не получится и сейчас», — подчеркнул военный эксперт. Он призвал обратить внимание на Германию, которая несмотря на потерю экономических позиций, собирается стать большой военной державой, самой могучей в Европе. Для этого выделяются большие средства, в том числе и заемные. «И воинственная риторика прежде всего сейчас в большей степени исходит от Мерца, от таких немцев, которые собираются строить, видимо, четвертый рейх», — резюмировал Дандыкин.