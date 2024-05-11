Европа «в домике». Как долго западные элиты будут прятать голову в песок? | 360°

Эксклюзив 11 мая 2024, 16:45 Европа «в домике». Как долго западные элиты будут прятать голову в песок? Блогер «Голос Мордора»: правые партии в Европе стали угрозой для западных элит Ddp / Global Look Press

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Правые консервативные партии начали набирать серьезную силу в странах Европы и стали серьезной угрозой для западных элит. Их пытаются маргинализировать, но сделать это не удастся, отметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Помните замечательный американский фильм «Не смотрите наверх»? Когда к Земле летит огромный метеорит, но власти США действуют так, будто бы ничего не происходит.

И даже когда метеорит становится виден невооруженным глазом, просто призывают граждан не смотреть на приближающуюся гибель, игнорировать ее и жить как ни в чем не бывало.

Примерно то же самое сейчас делают власти Евросоюза и стран — членов объединения в отношении грядущих выборов в Европарламент.

Народы европейских стран злы, разгневаны, эти страны сотрясают протесты, но власти продолжают твердить о величии и незыблемости демократии и каком-то светлом будущем.

Только вот метеорит, который летит на Евросоюз, не угрожает этим странам гибелью. Скорее он угрожает элитам ЕС и правительствам, которые оказались полностью подчинены Брюсселю, а через него — и Вашингтону.

Этот метеорит — правые консервативные партии, которые все больше набирают силу в странах Европы.

С ними пытаются бороться, маргинализировать, искусственно занижают им рейтинги, но Европу, скорее всего, может ожидать очень большой сюрприз, даже если «самые честные выборы» удастся как-то «подправить» откровенной фальсификацией.

Помните выборы в Нидерландах, когда правой партии Герта Вилдерса все опросы давали третье место, а по итогу она оказалась первой? И тут дело даже не в том, что социологи немного привирали.

Граждане Нидерландов просто не признавались, что будут голосовать за партию Вилдерса, потому что средства массовой информации ее всячески маргинализировали. Но итог оказался совершенно не таким, какого ожидали.

Это же сейчас происходит во всех странах старой Европы. Это пока нельзя назвать консервативной революцией, и вполне вероятно, что правые партии не окажутся в Европарламенте в абсолютном большинстве благодаря обычному демократическому мошенничеству.

Но они точно составят огромную оппозиционную фракцию, которая сможет достаточно сильно влиять на работу Европарламента. А затем придет время и выборов в самих странах.

То, как народ относится к системным политикам, прекрасно видно по Германии, где сложно найти предвыборный плакат социал-демократов, или же «христиан», не разрисованный гражданами, которых откровенно достало происходящее в стране.

И примерно такая же ситуация в других странах старой Европы. «Не смотрите наверх!» — кричат Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Жозеп Боррель.

Они сейчас похожи на страусов, которые спрятали головы в песок. И даже если они останутся у власти, у них больше не будет прежней легкой и беззаботной жизни. Метеорит, который к ним летит, если и не убьет их, то точно покалечит.