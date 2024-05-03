Захарова назвала слова Борреля о капитуляции Украины грандиозным признанием | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 22:45 Захарова назвала слова Борреля о капитуляции Украины грандиозным признанием РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «грандиозным признанием» слова главы Евродипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Украина капитулирует за две недели, если перестанет получать помощь от Запада. Свое мнение дипломат высказала в Telegram-канале.

«Грандиозное признание! Вот вам и вся „формула мира“ — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — написала она.

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Боррель заявил, что украинский конфликт может за две недели завершиться, если союзники перестанут поставлять вооружения для ВСУ. При этом он задался риторическим вопросом: «хотят ли этого в Европе?». Политик ответил, что не желает такого исхода событий, как и другие представители ряда европейских стран.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что пока ВСУ ждали помощи от США, то потеряли территории. Он отметил, что ситуация на поле боя становится «все более мрачной». Только за выходные войска Украины отступили из трех населенных пунктов, потому что не смогли противостоять военным России.