Евроинтеграция пошла в ущерб Молдавии. Стране обещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но по факту этого нет, рассказала в интервью 360.ru на ПМЭФ глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Нам европейскую интеграцию обещают много лет. Когда [президент Молдавии Майя] Санду баллотировалась, она гарантировала пенсии в тысячу евро, рост зарплат, развитую инфраструктуру. Мол, будет чуть ли не Монако. Но мы этого не видим. Нет демократии, свободы слова. Видим только цензуру», — заявила Гуцул.

Евроинтеграция в ущерб

Тем более евроинтеграция — это отказ от семейных ценностей. По словам политика, скоро в стране проведут чуть ли не марш ЛГБТ*.

«Нам такие ценности не нужны, нам нужны свои — чтобы в семье были мама и папа, а не родитель один и родитель два. Также идут нападки на религиозные ценности. У нас митрополия разделилась на русскую и бессарабскую», — добавила она.

От антироссийских санкций страдают аграрии и виноделы: им некуда сбывать продукцию. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет дружить с Россией и сохранять партнерские отношения.