«Это не женщина, это беда». Как Дорохов стал лучшей версией Брижит Макрон и покорил Францию

В Сети завирусился фрагмент российского шоу «Звезды», в котором комик Денис Дорохов высмеивает супругу президента Франции Брижит Макрон. Видео на русском языке сопровождалось французскими субтитрами — ролик сейчас форсят и пользователи в Европе. Причем высмеивают сейчас не только первую леди, но и ее мужа Эммануэля. К этой паре уже давно у всех много вопросов.

Дорохов в роли Брижит Макрон В ролике, который сейчас распространяют во французских пабликах, юморист Денис Дорохов выходит на сцену в женском платье и блондинистом парике под песню «Это не женщина, это беда». Номер развеселил не только россиян, но и французов — те оставили массу восторженных комментариев в адрес русских. «Бонжур. Или, как у нас говорят во Франции: „Салам алейкум“. Я сразу хочу опровергнуть все слухи — никакой я не мужчина. Я самая обычная женщина (в этот момент Дорохов неловко почесывал себе промежность — прим. ред.). К сожалению, Эммануэль не смог приехать, у него проблемы с почками, он (синоним слова „испугался“) в Россию ехать», — шутит комик.

Фото: Соцсети

Пользователи Сети в Европе поддержали пародию, практически все комментарии оказались положительными: «У русских есть чувство юмора»; «Браво, русские. Вы — лучшие!»; «Их Брижит круче нашей»; «Даже они знают, что во Франции больше нет французов»; «Вот такой образ у Франции за рубежом»; «Мы посмешище для всего мира»; «Это скетч или история? Я не вижу разницы»; «Спасибо, нам во Франции больше не разрешают делать такой юмор».

Американская журналистка Кендис Оуэнс с прошлого года ведет расследование о половой принадлежности первой леди Франции. Корреспондент выяснила, что ранее Брижит могла быть мужчиной по имени Жан-Мишель, а потом сменила пол*. Адвокаты четы Макрон требовали оставить семью в покое, Эммануэль и Брижит жаловались на Оуэнс в суд. Сам президент Франции — сторонник леволиберальной идеологии, которая поощряет всевозможные сексуальные отклонения.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как Макрон стал гангстером Французский лидер сейчас тоже стал объектом мемов. Все из-за своего появления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках-авиаторах. Внешний вид Макрона сравнили с образом Тома Круза в «Лучшем стрелке». Сам президент заявил, что это непреднамеренная отсылка к «Глазу тигра»». Очки, по его словам, пришлось носить из-за проблем с глазом. В Елисейском дворце при этом заверили, что со здоровьем у политика все в порядке.

Фото: Lian Yi/XinHua / www.globallookpress.com

Эксперты назвали очки мрачным предупреждением о «сдвиге в сторону мира без правил». Еще одной популярной версией стало домашнее насилие. Мол, Макрон попал под горячую руку супруги, которая ранее отметилась публичной оплеухой мужу. Пользователи Сети стали активно распространять отредактированные снимки, на которых Макрона наряжают в большие оправы в форме сердечек или клоунские очки с искусственным носом. Комментаторы сравнивают его с Морфеусом из «Матрицы».

Окей. Макрон на Всемирном экономическом форуме предстал в образе из фильма «Топ Ган». Делайте ставки, кто его ударил? Что может быть еще более странным?

«Клуб „Черный глаз“. Макрон получил пощечину от своих хозяев с Всемирного экономического форума»; «Это обычный ритуал унижения среди элиты. Макрону это очень нравится. Доминирование и серьезные травмы во время таких издевательств»; «Мой Бог. В обществе ходят слухи, что Брижит снова надрала ему ***»;

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Некоторые указали на гангстерскую речь Макрона, которая так идеально подошла к образу в темных очках-авиаторах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Франции и заявила, что он прозрел под воздействием солнцезащитных очков. «Вы знаете, мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе. Мне кажется, он их употребил и прозрел», — сказала дипломат. На выход президента Франции на публику в очках отреагировал его американский коллега Дональд Трамп. «Я видел выступление Макрона в этих прекрасных очках. Что за фигня случилась?» — поинтересовался лидер США. * ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.