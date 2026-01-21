«Что за фигня случилась?»: Трамп высмеял Макрона из-за темных очков

Президент США Дональд Трамп высмеял французского коллегу Эммануэля Макрона, выступавшего на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. Об этом сообщил телеканал Euronews .

«Я видел выступление Макрона в этих прекрасных очках. Что за фигня случилась?» — поинтересовался американский лидер.

По сообщению французских СМИ, у главы республики произошло кровоизлияние в конъюнктиву, из-за чего глаз покраснел. В интернете, однако, распространилась другая версия — что глава государства вновь пострадал от рук жены.

Это уже не первое едкое замечание Трампа в адрес Макрона за последние дни. До того глава Белого дома заявил, что если его французский коллега не присоединится к «Совету мира» по сектору Газа, то ничего страшного не произойдет, поскольку Макрон никому не нужен и скоро покинет свой пост.