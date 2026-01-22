«Употребил». Захарова ловко поставила на место Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге с иронией прокомментировала неожиданные заявления Эммануэля Макрона о мироустройстве. По ее мнению, президент Франции смог увидеть истинную суть западной политики лишь благодаря своему новому аксессуару — темным очкам.

Представитель российского внешнеполитического ведомства связала озарение французского лидера с его образом на экономическом форуме в Давосе.

Захарова в шутку предположила, что Макрон надел «волшебные очки», которые позволили ему мгновенно распознать то, о чем Москва твердит годами: западные «правила» на самом деле являются лишь маскировкой для обычного права сильного.

«Все дело в волшебных очках Макрона <…>. Употребил и прозрел», — добавила Мария Захарова.

Как отметила представитель МИД, стоило политику примерить темные стекла, как ему сразу стала очевидна реальность.

Ранее Эммануэль Макрон на ВЭФ в Давосе выразил обеспокоенность тем, что современный мир возвращается к эпохе, где все решает грубая сила.

«Это сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, где, кажется, имеет значение только закон сильнейшего», — указал французский лидер.

Выступал Макрон в темных очках. Пресс-служба Елисейского дворца объяснила, что аксессуар потребовался после того, как у президента Франции лопнул в глазу сосуд. В социальных сетях предположили, что политика ударила жена.