Два контура Ормуза: чего добьется Трамп блокадой пролива?
Политолог Семибратов: у блокады Ормузского пролива медийная и политическая цели
По итогам переговоров с Ираном в Исламабаде глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах блокировать Ормузский пролив. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), операцию начнут 13 апреля — Соединенные Штаты планируют остановить морской трафик через все иранские порты. Какие цели преследует американский лидер и получит ли поддержку, разбирался 360.ru.
Когда начнется блокада Ормузского пролива
О намерении перекрыть Ормузский пролив Трамп объявил накануне, а после заявил, что речь идет именно о полной морской блокаде Ирана. Ее реализацию начнут с 10:00 по восточному времени (17:00 — по московскому).
«Мы вводим полную блокаду. Мы не позволим Ирану зарабатывать деньги на продаже нефти тем, кто им нравится, а не тем, кто им не нравится», — подчеркнул президент США в эфире Fox News.
В своей сети Truth Social он также отметил, что иранские власти «обещали открыть Ормузский пролив, но сознательно этого не сделали». По мнению Трампа, действия Тегерана нанесли ущерб многим странам, вызывают беспокойство и нарушают все возможные законы.
Президент США обещал, что для разминирования судоходного пути свои тральщики направят Великобритания и еще несколько стран НАТО. Какие именно государства готовы это сделать, Трамп не уточнил. К тому же, британский премьер-министр Кир Стармер вообще высказался против блокировки Ормузского пролива.
«На мой взгляд, крайне важно, чтобы [Ормузский] пролив был полностью открыт, и именно на это мы направляли все свои усилия в последние несколько лет и продолжим так делать», — процитировало его агентство Reuters.
Телеканал Sky News со ссылкой на представителя правительства Великобритании отмечал, что Лондон, Париж и «другие партнеры» работают над созданием коалиции, которая бы защитила свободное судоходство.
В Иране идею Трампа по блокаде Ормузского пролива сочли обреченной на провал. Советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи, чьи слова привел CNN, предупредил, что страна не допустит подобный шаг с американской стороны.
«Иран — это не то место, которое можно сдержать твиттами и вымышленными планами блокады», — сказал он.
Резаи обратил внимание, что у Ирана есть «значительные неиспользованные возможности», которые позволяют противодействовать любым угрозам.
Возможные последствия блокировки Ормузского пролива
Представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заметил, что ничто не должно мешать движению судов через Ормузский пролив. Он также выразил надежду, что и США, и Иран будут соблюдать соглашение о временном прекращении огня и направят усилия на урегулирование конфликта.
Ормузский пролив является важным международным торговым путем для транспортировки грузов и энергоресурсов, и обеспечение его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения в нем отвечает общим интересам международного сообщества.
Го Цзякунь
Администрация Дональда Трампа уже получила предупреждение от руководителей трех крупнейших нефтяных компаний о грядущем кризисе из-за обстановки на Ближнем Востоке и перекрытия пролива, отметила The Wall Street Journal.
Источники газеты рассказали, что в беседах с чиновниками Белого дома представители нефтяных гигантов говорили о риске нарушения глобальных цепочек поставок топлива. По их мнению, не исключено, что связанные с мерой последствия еще больше усугубят ситуацию.
В материале добавили, что глав компаний постарались успокоить, заверив, что вопрос с трафиком по Ормузскому проливу решат довольно быстро — за несколько недель, а не месяцев. Однако в частных разговорах некоторые руководители были настроены довольно пессимистично и жаловались на невозможность планировать долгосрочные инвестиции.
В Кремле тоже допустили, что решение Трампа по Ормузскому проливу может оказать негативное влияние на международные рынки, однако какие-либо субстантивные комментарии пока давать не стоит.
«Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки, это можно предположить с большой долей уверенности. <…> Но тут многие детали остаются неясными, непонятными», — подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Заместитель секретаря Совбеза Александр Масленников заявил РИА «Новости», что при блокировке морского пути на срок от трех месяцев страны региона могут столкнуться с угрозой нехватки продовольствия. В зоне риска, по его словам, Саудовская Аравия, Иордания и Египет.
В уязвимом положении находится и Европа: она одновременно столкнулась с отсутствием традиционного импорта из Персидского залива, а собственное производство не может нарастить из-за роста цен на газ.
Почему Трамп решил блокировать Ормузский пролив
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат исторических наук, политолог Евгений Семибратов в беседе с 360.ru отметил, что у блокады Ормузского пролива две цели — медийная и политическая.
«С медийной точки зрения Трампу очень важно продемонстрировать величие Америки и ее возможность одержать победу в этой кампании», — сказал он.
По мнению Семибратова, вряд ли американский военно-морской флот зайдет в сам пролив и, скорее всего, попытается блокировать подходы к нему в Индийском океане.
В связи с этим мы получаем парадоксальную ситуацию: Ормузский пролив будет фактически заблокирован с двух сторон. На внешнем контуре — американцами, на внутреннем — со стороны Ирана.
Евгений Семибратов
Политолог пояснил, что такая тактика, возможно, станет единственным адекватным выходом для Трампа в нынешней ситуации: американский лидер обоснует свои действия как ответ на позицию Ирана.
Если говорить о политической составляющей, добавил Семибратов, то глава Белого дома, вероятно, решил сыграть на резком — на десятки процентов — повышении стоимости нефти на мировом рынке
«Вполне адекватная реальность, которая может наступить в ближайшие недели, если Ормузский пролив будет полностью заблокирован. Основной страной, которая проиграет от этого шага Соединенных Штатов, будет Китай. <…> Таким образом Вашингтон бьет по Пекину относительно перспектив его экономического развития, с одной стороны, и с другой — вынуждает уже КНР усаживать за стол переговоров Тегеран и принимать его те условия, которые американцам покажутся более или менее приемлемыми», — сказал собеседник 360.ru.
Политолог и американист Малек Дудаков согласился, что отчасти планы президента США по Ормузскому проливу обусловлены сложившейся обстановкой — особого выбора у команды Трампа нет. Еще большая эскалация, новые удары по Ирану, скорее всего, будет малоэффективна, а наземная операция грозит потерями и подорвет рейтинги.
«Третий вариант <…> — пытаться останавливать иранские танкеры, которые идут, например, в китайские, индийские или пакистанские порты. Проблема в том, что это все, конечно, будет, усугублять энергокризис», — заключил он.