Трамп объявил о полной морской блокаде Ирана

Военный флот США при поддержке других государств введет полную морскую блокада Ирана. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что Британия и еще несколько стран НАТО направят минные тральщики для разминирования Ормузского пролива.

«Мы вводим полную блокаду. Мы не позволим Ирану зарабатывать деньги на продаже нефти тем, кто им нравится, а не тем, кто им не нравится», — заявил Трамп.

Президент США добавил, у него все еще остается возможность подорвать опреснительные установки и электростанции Исламской Республики, но он решил ограничиться морской блокадой.

Трамп заметил, что уже предложил Китаю как главному покупателю иранской нефти направить их к берегам Венесуэлы.

«У нас там большой избыток производственным мощностей, и мы, вероятно, продадим нефть даже дешевле», — сказал глава Белого дома.

Изначально президент США заявлял о блокаде только Ормузского пролива. На своей странице в социальной сети Truth Social он объяснил решение итогом переговоров в Исламабаде. По словам Трампа, флот США не даст ни одному судну выйти или войти в Ормузский пролив, а также станет задерживать танкеры, заплатившие Ирану пошлины.