«Дух захватывает». Как будет развиваться противостояние Ирана и Израиля
Политолог Сипров: базы НАТО на Кипре могут вмешаться в конфликт Ирана и Израиля
Иран выпустил по территории Израиля баллистические ракеты. Какие силы будут втянуты в конфликт на Ближнем Востоке и станет ли США вмешиваться в противостояние, в беседе с 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.
США и НАТО вмешаются?
Собеседник издания отметил, что можно констатировать начало арабо-израильской войны, в которую будут втянуты иранские прокси. В частности, «Хезболла», вооруженные силы Ливана, возможно, Сирия, несмотря на ее ослабленность гражданской войной.
Более мощный союзник, по мнению эксперта — йеменские хуситы, которые уже показали свой военный потенциал. В стороне не останется и ХАМАС, несмотря на непримиримую конкуренцию с «Хезболлой».
Сипров напомнил, что на Ближнем Востоке расположены около 50 военных баз дислокации военных США. Также в регионе присутствуют ударные группировки в Красном море и в Восточном Средиземноморье.
«Плюс натовские базы, которые находятся на Кипре, могут принять участие на следующей стадии конфликта. Но для этого нужно решение, соответственно, правительства Соединенных Штатов, соответствующих органов стран НАТО, потому что это прямое участие в конфликте», — отметил эксперт.
Политолог считает, что американцы вряд ли будут вмешиваться при отсутствии экзистенциальной угрозы Израилю.
Ракеты по Израилю
По поводу запуска ракет по Израилю эксперт отметил, что исходя из типа ракет можно предположить, по каким целям они выпущены.
«Судя по объемам атаки и, судя по тому, что уже сейчас заработала противовоздушная оборона над Иерусалимом и над Тель-Авивом, то вполне возможно, что иранцы сначала просто перегрузят примитивными неуправляемыми ракетами, либо ракетами устаревших марок „Железный купол“, то есть систему противовоздушной противоракетной обороны Израиля. Вот, а после уже по неприкрытым объектам ударят более точным и более мощным оружием», — предположил Сипров.
Политолог отметил, что если действительно выпустили 400 ракет, то это серьезно и можно прогнозировать небывалый в истории ущерб для военной инфраструктуры Израиля.
Россия выступит миротворцем?
Эксперт отметил, что вряд ли стоит ожидать полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Израильские СМИ написали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы запросил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
«Еще вот в минувшем мае я прогнозировал, что единственной страной, которая может реально выступить сейчас посредником и миротворцем на Ближнем Востоке, является Россия. <…> И если он (телефонный разговор — прим. ред.) состоится, если российская сторона проявит добрую волю и поступится где-то и своими собственными интересами на Ближнем Востоке, то тогда вполне возможно, что мы в ближайшее время увидим, во-первых, деэскалацию конфликта. Во-вторых, у власти в Израиле удержится Биньямин Нетаньяху», — высказал мнение Сипров.
Политолог отметил, что Нетаньяху — это единственный политик, с которым Россия может иметь дело в Израиле. До атаки Ирана на Израиль еще можно было как-то воздействовать на иранское руководство, но сейчас от Путина могут ожидать, что он остановит вторую волну. Сипров заявил, что ракет у иранцев хватит и на вторую, и на третью волну.
«Ситуация в моменте на самом деле дух захватывает, потому что мировой конфликт, наверное, нет, но вовлеченность многих стран, нестабильность на рынках и гуманитарная катастрофа гарантированы», — резюмировал Сипров.