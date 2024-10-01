«Дух захватывает». Как будет развиваться противостояние Ирана и Израиля

Политолог Сипров: базы НАТО на Кипре могут вмешаться в конфликт Ирана и Израиля

Иран выпустил по территории Израиля баллистические ракеты. Какие силы будут втянуты в конфликт на Ближнем Востоке и станет ли США вмешиваться в противостояние, в беседе с 360.ru рассказал политолог Вадим Сипров.

США и НАТО вмешаются?

Собеседник издания отметил, что можно констатировать начало арабо-израильской войны, в которую будут втянуты иранские прокси. В частности, «Хезболла», вооруженные силы Ливана, возможно, Сирия, несмотря на ее ослабленность гражданской войной.

Более мощный союзник, по мнению эксперта — йеменские хуситы, которые уже показали свой военный потенциал. В стороне не останется и ХАМАС, несмотря на непримиримую конкуренцию с «Хезболлой».

Сипров напомнил, что на Ближнем Востоке расположены около 50 военных баз дислокации военных США. Также в регионе присутствуют ударные группировки в Красном море и в Восточном Средиземноморье.

«Плюс натовские базы, которые находятся на Кипре, могут принять участие на следующей стадии конфликта. Но для этого нужно решение, соответственно, правительства Соединенных Штатов, соответствующих органов стран НАТО, потому что это прямое участие в конфликте», — отметил эксперт.

Политолог считает, что американцы вряд ли будут вмешиваться при отсутствии экзистенциальной угрозы Израилю.