В Израиле анонсировали возможные переговоры Путина и Нетаньяху

Президент Владимир Путин может вечером провести телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил израильский новостной сайт Ynet .

По его данным, Иран в ближайшее время планирует атаковать Израиль. Авторы материала предположили, что Нетаньяху может позвонить Путину, чтобы попросить российскую сторону использовать свое влияние и не допустить удара по стране.

«В настоящее время ведутся переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль сегодня вечером», — отметил новостной портал.

В канцелярии израильского премьер-министра эту информацию комментировать отказались.

Ранее армия Израиля мобилизовала четыре бригады для выполнения задач на территории северной границы. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, призванные на службу военные будут сражаться с ливанским движением «Хезболла». Также мобилизованные будут способствовать тому, чтобы жители севера Израиля смогли вернуться в свои дома.