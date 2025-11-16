Дряхлый B-52 приполз к границам России. Хотели напугать: почему лишь показали бессилие НАТО?
Стратегический бомбардировщик США B-52H выполнил полет у границ России
Американский стратегический бомбардировщик B-52H выполнил полет у российской Арктики, пройдя через финское воздушное пространство с прикрытием истребителей. Маневр стал частью программы Bomber Task Force Europe и был представлен НАТО как сигнал о размещении ядерных сил альянса на новых северных рубежах.
Арктический бой не за горами
Американские ВВС вывели B-52H на маршрут, проходящий вблизи российской Арктики, отправив самолет с базы Морон в Испании. На протяжении всего полета бомбардировщик сопровождали финские истребители F-18, а также группа финских специалистов по наведению авиаударов.
Это трансформировало полет из патрульной миссии в синхронную демонстрацию возможностей НАТО в регионе, отметили аналитики Military Watch Magazine.
Сам эпизод стал частью программы Bomber Task Force Europe 26-1 и был подан альянсом как показатель того, что после вступления Финляндии в НАТО ее северные территории фактически становятся зоной ответственности ядерных сил блока.
Вступление Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 года удвоило протяженность границы альянса с Россией, этот баланс сместился впервые со времен холодной войны.
Чем пугают Россию
B-52H, несмотря на возраст, остается ключевым элементом американской стратегической авиации. ВВС США располагают пятью эскадрильями таких машин. Именно эта платформа считается наиболее всеядной: она совместима со множеством современных ракет большой дальности.
Кроме того, проблемы с развертыванием нового бомбардировщика B-21, технические сложности малочисленного B-2 и сокращение парка B-1B сделали B-52 особенно востребованным.
Модернизировали платформу сравнительно недавно. Около 15 лет назад машина получила дополнительные внешние узлы подвески, увеличившие грузоподъемность до 18 тонн. В результате B-52 теперь может взять 20 крылатых ракет AGM-86.
Перехватить такие ракеты крайне сложно. Не подводит и дальность: AGM-86 способны поразить цель на расстоянии в 2500 километров. Снаряды могут нести различные типы боевых частей.
Ядерный труп с крыльями
Однако техническое состояние парка вызывает тревогу у независимых наблюдателей. Известно, что два года назад Пентагон проверял эти самолеты и остался недоволен результатами тестов. Американская промышленность долгое время не получала заказов на комплектующие к B-52, нарастить такие поставки будет почти невозможно.
В результате ВВС приходится «заниматься каннибализмом» — снимать нужные детали со стоящих на хранении бомбардировщиков, чтобы поддерживать другие машины в рабочем состоянии. Это резко снижает боеготовность флота.
Списывать в утиль B-52 Пентагон не собирается, вместо этого запланирована глубокая модернизация машины до B-52J. Когда такие работы завершатся, неизвестно. Недавний аудит выявил колоссальный перерасход средств, на программу уже выделили на миллиарды долларов больше запланированного.
Ведущие аналитики уже допустили, что ВВС могут пойти на урезание парка или даже на постепенное списание части машин, если проблемы в производстве не будут решены.
Несмотря на трудности, США активно используют B-52H в качестве инструмента стратегического давления. Полет вдоль финской границы стал демонстрацией того, как изменился север Европы после вступления Финляндии в НАТО.
Ранее США провели успешное испытание ядерной бомбы B61-12 без боезаряда.