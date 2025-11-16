Дряхлый B-52 приполз к границам России. Хотели напугать: почему лишь показали бессилие НАТО?

Американский стратегический бомбардировщик B-52H выполнил полет у российской Арктики, пройдя через финское воздушное пространство с прикрытием истребителей. Маневр стал частью программы Bomber Task Force Europe и был представлен НАТО как сигнал о размещении ядерных сил альянса на новых северных рубежах.

Арктический бой не за горами

Американские ВВС вывели B-52H на маршрут, проходящий вблизи российской Арктики, отправив самолет с базы Морон в Испании. На протяжении всего полета бомбардировщик сопровождали финские истребители F-18, а также группа финских специалистов по наведению авиаударов.

Это трансформировало полет из патрульной миссии в синхронную демонстрацию возможностей НАТО в регионе, отметили аналитики Military Watch Magazine.

Сам эпизод стал частью программы Bomber Task Force Europe 26-1 и был подан альянсом как показатель того, что после вступления Финляндии в НАТО ее северные территории фактически становятся зоной ответственности ядерных сил блока.

Вступление Финляндии в НАТО 4 апреля 2023 года удвоило протяженность границы альянса с Россией, этот баланс сместился впервые со времен холодной войны.

Чем пугают Россию

B-52H, несмотря на возраст, остается ключевым элементом американской стратегической авиации. ВВС США располагают пятью эскадрильями таких машин. Именно эта платформа считается наиболее всеядной: она совместима со множеством современных ракет большой дальности.

Кроме того, проблемы с развертыванием нового бомбардировщика B-21, технические сложности малочисленного B-2 и сокращение парка B-1B сделали B-52 особенно востребованным.

Модернизировали платформу сравнительно недавно. Около 15 лет назад машина получила дополнительные внешние узлы подвески, увеличившие грузоподъемность до 18 тонн. В результате B-52 теперь может взять 20 крылатых ракет AGM-86.

Перехватить такие ракеты крайне сложно. Не подводит и дальность: AGM-86 способны поразить цель на расстоянии в 2500 километров. Снаряды могут нести различные типы боевых частей.